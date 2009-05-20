Erken yaşta cinsel temas cinsel hastalıkları tetikliyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru, Türkiye'de erken yaşta cinsel temas ve çok eşliliğin artmasının cinsel hastalıkları çoğalttığını ileri sürdü.



Faruk Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde pek çok nedenden dolayı cinsel yolla bulaşan hastalıklarda önemli bir artış olduğunu belirtti.



Cinsel yolla bulaşan hastalıkların pek çok nedeni bulunduğuna dikkati çeken Buyru, yeterli tedavi uygulanmadığında önemli sonuçlar doğurabilecek bu hastalıkların en çok kadınları etkilediğini bildirdi.



Prof. Dr. Buyru, cinsel yolla bulaşan hastalıkların en önemli sonucunun kadının üst genital organlarında oluşan infeksiyon, yani "Pelvik inflamatuar" olduğunu ifade ederek, bu hastalığa neden olan risk faktörlerini, "mevcut cinsel temasla bulaşan hastalık, daha önce geçirilmiş infeksiyon, erken yaşta cinsel temas, çok sayıda partner ve alkol kullanımı olarak" sıraladı.



Faruk Buyru, açıklamasında şunları kaydetti:



"Pelvik inflamatuar tekrarlayabilen bir hastalık. İlk görüldüğünde kısırlığa yola açma oranının yüzde 8, ikinci tekrarında yüzde 20, üç veya daha fazla geçirilmiş bir infeksiyonda yüzde 40'a çıkıyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için mutlaka prezervatif kullanmak gerekiyor. Türkiye"de de erken yaşta cinsel temas ve çok eşliliğin artması cinsel hastalıkları çoğalttı."



(AA)

