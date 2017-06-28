Erken yaşlanma hastası olan genç kadın, yaşamını yitirdi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yaşayan erken yaşlanma hastası (progeria) 17 yaşındaki Gamze Yağar, yaşamını yitirdi.

Hastalığına rağmen yaşama sevinciyle herkese örnek olan Gamze'nin cenazesi Hemmingen DİTİB Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra ailesinin memleketi Kayseri'ye götürülerek toprağa verilecek.

Baba Metin Yağar, yaptığı açıklamada, “Gamze dün akşam (27 Haziran) evimizde, annesinin kollarında can verdi. Bir süredir zaten çok acısı vardı. Ağrılara artık dayanamıyordu. Gamze'yi milyonlarca kişi tanıyor ve seviyordu; hepimizin başı sağolsun” dedi.

Alman medyası, yakından takip ettiği Gamze'nin yaşamını anlatan pek çok televizyon programı yaptı. Gamze, 2013 yılında Köln'de düzenlenen Gamze'yi Sevenler Gecesi'nde, DHA'ya, bugüne kadar kendisini en mutlu eden şeyin “peruk” alınması olduğunu söylemişti. Gamze, “Artık saçlarımı tarayabiliyor ve istediğim tokayı takıyorum” diyerek duygularını ifade etmişti.