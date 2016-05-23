Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk: Arkadaşım yok, kimse benimle oyun oynamak istemiyor

Batman’da ikamet eden ve “Erken yaşlanma hastalığına” yakalanan 8 yaşındaki Suriyeli Mehmet Adem, "Arkadaşım yok. Kimse benimle oynamak istemiyor. Doktorlar beni iyileştirsin" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ülkelerindeki iç savaş yüzünden Türkiye’ye sığınan ve Batman’a yerleşen 5 kişilik Abdulmecit ailesinin 8 yaşındaki çocuğu Mehmet Adem, yakalandığı “Erken yaşlanma hastalığı” yüzünden yaşından oldukça büyük gösteriyor. Hasta ve yaşlı bir insan gibi uzun mesafeleri yürüyemeyen ve nefes darlığı çeken 20 kilogram ağırlığındaki Mehmet Adem, hastalığını yenebilmek için yardım bekliyor.

Anne Şirin Abdulmecit, mahalledeki çocukların Mehmet Adem’i görünce korktuklarını ve kimsenin onunla oyun oynamak istemediğini belirterek, “Suriye’de Mehmet Adem’i doktora götürdük ancak çare bulunamadı. Sık sık nefes darlığı çekiyor. Akranları gibi uzun mesafe yürüyemiyor. Yıllar geçtikçe yaşlanıyor. Akranları sokaklarda oynarken benim oğlum arkadaşı olmadığı için sokakta oyun oynayan çocuklara bakarak ağlıyor. Mahalledeki çocuklar onu çocuk olarak görmediği için korkuyorlar. Suriye’de tedavisini bulamadık,

Türkiye’de ya da başka bir ülkede bu hastalığın çaresi varsa çocuğumun tedavi olmasını ve arkadaşlarıyla oyun oynamasını istiyorum” dedi.

"Doktorlar beni iyileştirsin"

Hastalığı yüzünden her gün biraz daha yaşlanan ve yüzü buruşarak ihtiyar insanlar gibi görünen Mehmet Adem ise, “Suriye’den kaçtık ve Batman’a sığındık. Doktorlar beni iyileştirsin. Arkadaşlarım yok. Kimse benimle oyun oynamak istemiyor. Hayırseverlerden bisiklet istiyorum” diye konuştu.