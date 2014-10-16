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‘Erken uyumadı’ diye 9 yaşındaki çocuğun kulaklarını koparıp öldürmeye, müebbet hapis cezası

Mersin'de, birlikte yaşadığı 31 yaşındaki Serap A.'nın kızı 9 yaşındaki N.Y.'i 'erken uyumadığı için' işkence yaparak öldüren 38 yaşındaki Ayhan Ataş, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

16 Ekim 2014 15:07

2011 yılında boşanan Hüseyin Y. ile Serap A. çiftinin tek çocuğu olan N. Y., birlikte yaşadığı babasının rahatsızlığı nedeniyle annesine teslim edildi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi N., 4 Eylül 2013 günü dövülüp işkence edilmiş halde Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen, kulakları kopmuş ve vücudunun büyük bölümünde dayak nedeniyle morluklar tespit edilen küçük kız, solunum cihazına bağlanarak yoğun bakımda tedaviye alındıktan 13 gün sonra yaşamını yitirdi. Küçük kızın bağışlanan organları 3 kişiye hayat verdi.

 

Anneye de dava açıldı

 

Ali Ekber Şen'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, olayın ardından gözaltına alınan anne Serap A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, birlikte yaşadığı Ayhan Ataş, 'çocuğu dövüp işkence yaparak ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı anne hakkında 'kasten yaralama' suçundan 5 yıla kadar, Ataş hakkında da 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' cezası istedi. 

 

Kulaklarını kopartmış

 

Mersin 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına çıkan Ayhan Ataş, son sözünde suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini istedi. Uyguladığı şiddet sırasında minik N.'ın kulaklarını kopartan Ayhan Ataş hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 'Çocuk yaştaki maktuleye yönelik eziyet çektirmek sureti ile canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme heyeti, anne Serap Aldırmaz'ı da kasten yaralama suçundan 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı.


Baba Hüseyin Y., duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Şimdi adalet yerini buldu, masum yavrumun canına kıyan bu canavar hapiste ömür boyu çürüsün" dedi.

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