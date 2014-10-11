'Erken uyumadı' diye 9 yaşındaki çocuğun kulağını koparıp öldürdü; savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi!

Mersin'de birlikte yaşadığı 31 yaşındaki Serap Aldırmaz'ın kızı 9 yaşındaki N.Y.'yi erken uyumadığı için döverek öldüren evli 37 yaşındaki Ayhan Ataş için mahkeme savcısı 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Küçük kızın babası Hüseyin Yıldız, "Bu cani kızımın kulaklarını kopartmış, en ağır cezayı verin" dedi.

İki yıl önce boşanan Hüseyin Yıldız ile Serap Aldırmaz çiftinin tek çocuğu olan N.Y., birlikte yaşadığı babasının rahatsızlığı nedeniyle 10 günlüğüne annesine teslim edildi. Abdullah Günaydın İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi N., 4 Eylül 2013'te dövülüp işkence edilmiş halde Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve vücudunun büyük bölümünde dayak nedeniyle morluklar tespit edilen N.Y.'nin, solunum cihazına bağlanarak yoğun bakımda tedavi altına alınmasından 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Küçük kızın organları da bağışlandı.

Ali Ekber Şen’in DHA’daki haberine göre, gözaltına alınan anne Serap Aldırmaz, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken çocuğu dövüp işkence yaparak ölümüne neden olduğunu öne sürülen Ayhan Ataş tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı anne hakkında 'kasten yaralama' suçundan 5 yıla kadar, Ataş hakkında da 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' cezası istedi.

İşkence yaparak öldürdü

Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Serap Aldırmaz, gözyaşları içinde sevgilisi Ayhan Ataş'a yönelik suçlamalarını tekrarlayarak, "Defalarca yalvardım. Ayaklarını bile öptüm, 'Yapma ne olur yapma' dedim. 'Git çocuğumla beni yalnız bırak, eşine geri dön' dedim. Ama gitmedi. Bana ve kızıma işkence yapıyordu. Bu nedenle de kolumu kırmıştı. Bana şiddet uyguladığında polise başvurmam halinde beni tehdit ederek öldüreceğini söylüyordu. Benim de ailem burada olmadığından herhangi bir yola başvuramadım. Olay günü polisler geldiğinde benim gözüm attığı yumruklardan patlamış ve morarmıştı. Kızım tek suçu erken uyumamak. Kızım erken uyumadığı için döverek işkence yaparak ölümüne neden oldu. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

Yuvamı yıktı

Duruşmaya katılan N.Y.'nin babası Hüseyin Yıldız ise, "Sanık Ayhan benim evime boya ve tamirat işini yapmaya geldiğinde eşimi bir şekilde kandırmış. Bunu öğrenince eşimden bir ay sonra boşandım. Kızım öldüğünde ise iki kulağı kopuktu, bu cani kızımın kulaklarını kopartmış. Önce yuvamı yıktı, daha sonra da kızımı canice öldürdü. En ağır cezaya çarptırılsın. Daha önce eski eşimi de suçlamıştım. Ancak insan gibi oturduk her şeyi anlattı. Bana elindeki evrakları gösterdi. Raporları gösterdi. Ona inandım, yuvamı yıkıp kızımı işkence yaparak öldüren bu caninin ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Ömür boyu hapis istedi

Savcı Fatih Kocaköseoğlu ise sanık Serap Aldırmaz'ın kızı N.'yi olay tarihlerinde tokatladığı, her ne kadar hakkında, 'İştirak halinde adam öldürmek' suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de sanık Ayhan Ataş'ın samimi itirafı, henüz olayın ölümlü olmadığı aşamada sorgudaki samimi anlatımı gözetildiğinde ölümcül beyin kanamasına yol açan yaralanmaya neden olduğunun tanık beyanlarıyla da sabit olduğunu dile getirdi. Ayrıca ani gelişen olaydan sonra sanık Serap Aldırmaz'ın, üzerine düşen yasal yükümlülüğü kısmen de olsa yerine getirdiği ve eyleminin 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunu' oluşturduğu, sanık Ayhan Ataş'ın ise 'Çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Ayhan Ataş'ın avukatının süre istemisi üzerine duruşma ertelendi.