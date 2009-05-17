Erken tatilin adresi: Antalya

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Turkcell Süper Lig’de ligde düşme hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, 1-0 öne geçtiği maçta 4 dakika sonra yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak büyük fırsatı kaçırdı.Antalyaspor’da sakatlığı nedeniyle Orhan Ak, Abdullah Çetin ve cezalı Ertuğrul Aslan forma giyemedi.Fenerbahçe’de ise sakatlığı uzun süredir devam eden Edu, Selçuk Şahin forma giymedi. Luis Aragones golcü oyuncu Semih’e ilk onbirde şans tanımadı.Antalyaspor ilk yarıda özellikle Ali Zitouni ve Dijehoua ile çok önemil pozisyonlar yakalamasına rağmen bunlarda kaleci Volkan Demirel’i geçmeyi başaramadı.Fenerbahçe Alex’in organizasyonunda pozisyonlar üretmeye çalışmasına rağmen forvet hattında Güiza’nın yalnız kaldığı görüldü.İlk yarıda başka gol olmayınca devre golsüz sona erdi.İkinci yarıda Antalyaspor biraz daha etkili görünürken, Fenerbahçe temkinli oyunu tercih etti.Ev sahibi takım aradığı golü 74. dakikada sonradan oyuna dahil olan Hakan Özmert ile buldu.Golden 4 dakika sonra konuk Fenerbahçe, Lugano beraberlik golünü attı.Kalan dakikalarda her iki takımın da gol çabası sonuç vermedi ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 36’ya yükseltirken, Fenerbahçe de 55 puana yükseldi.Stat: Antalya AtatürkHakemler: Aytekin Durmaz, Erdinç Sezertan, Özgür ÇetinerAntalyaspor: Ömer Çatkıç, Uğur Kavuk, Yalçın Ayhan, Musa Nizam, Şenol, Ali Zitouni, Korhan Öztürk, Sedat Ağçay, Fatih Ceylan, Tita, Sergey DijehouaFenerbahçe: Volkan Demirel, Ali Bilgin, Gökhan Gönül, Lugano, Roberto Carlos, Deivid, Josico, Emre, Alex, Uğur Boral, GuizaGoller: Dk. 74 Hakan Özmert (Antalyaspor), Dk. 78 Lugano (Fenerbahçe)Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 4. dakikada Antalyaspor'dan geldi. Bu dakikada Antalyaspor'dan Ali Zitouni'nin gönderdiği topla buluşan Sergey Dijehoua, ceza sahası önünden çok sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel topu güçlükle önledi.14. dakikada Deivid'in ceza sahasına attığı pasla Guiza buluşmak istedi, ancak kaleci Ömer Çatkıç çıkarak topu Guiza'dan önce kontrol etti.18. dakikada Alex, ceza alanına topu yerden gönderdi. Topla buluşan Guiza sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.22. dakikada Ali Zitouni, Fenerbahçe ceza alanından gelen topa sert vurdu, ancak top kalenin üstünden auta gitti.28. dakikada Ali Zitouni çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Sergey Dijehou’nın ortasını ceza sahası içinde kontrol eden Ali Zitouni, müsait pozisyonda topu yandan auta attı.36. dakikada Antalyaspor ceza sahası önünde topla buluşan Uğur Boral dönerek çok sert vurdu. Kaleci Ömer Çatkıç, topu uzanarak kontrol etti.41. dakikada geri pası uzaklaştırmaya çalışan Volkan Demirel'in vurduğu top Ali Zitouni'ye çarparak kaleye yöneldi. Volkan Demirel'i da geçen top auta çıktı.44. dakikada Deivid'in ceza alanı dışından sert vuruşunda, topu kaleci Ömer Çatkıç tokatlayarak kornere gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.