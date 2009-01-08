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Sağlık

Erken sezaryen hasta ediyor

Sezaryen ameliyatlarının çoğunun erken safhada yapıldığı ve bunun bebekleri sorunlarla karşı karşıya bıraktığı bildirildi.

08 Ocak 2009 02:00

Sezaryen ameliyatlarının üçte birinden fazlasının çok erken safhada yapıldığı ve bunun bebekleri solunum ve başka sorunlarla karşı karşıya bıraktığı bildirildi. 

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Amerikalı bilim insanlarının 13 bin 258 doğum üzerinde yaptıkları araştırmaya göre, sezaryenlerin yarısından çoğu, gebelerin isteğine bağlı olarak yapılıyor. Ancak sezaryen keyfi olarak 37. haftada yapılırsa, bebekteki komplikasyon riski iki katı oluyor.

New England Journal of Medicine'de yayımlanan araştırmaya göre, 38. haftada yapılan sezaryen ise komplikasyon riskinin yüzde 50 artmasına yol açıyor.

Amerikan Kadın-Doğum Uzmanlığı Okulu (ACOG) ise 39. haftayı güvenli olarak ilan ediyor.

Alabama Üniversitesinden Dr. Alan Tita, "Doğum 39. haftadan 3 gün önce yapılsa bile, bu olumsuz sonuçlarda artış görülüyor" dedi.

ACOG'un önerilerine karşın, bebeklerin yüzde 36'sı erken dünyaya getiriliyor. Tita, neden erken sezaryen yapıldığına ilişkin olarak, 37. haftada bebeğin gelişimini tamamladığını inancının hakim, bunun da standart uygulama olduğunu söyledi.

Tita, kadınların, gebelikten sıkıldıkları ve bebeği bir an evvel görme heyecanı içinde oldukları için de sezaryenin yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

(AA)

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