Erken seçime bütçe sonrası karar verilecek

Hükümet, genel seçimleri haziran yerine nisan-mayıs aylarına çekme planının altyapısı olan hazırlıklara başladı. Hükümet, ekonomik ve siyasi gelişmeler nedeniyle seçimleri öne alma girişimini, 2015 Bütçe Yasa Tasarısı’nın kabulünden sonra başlatacak.

AKP yönetimi ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ortak çalışmalarına göre, yurtdışında yaşayan seçmenin oy verme süresi artırılarak 7 günden 14 güne çıkartılacak. Randevu sistemi ise aynen devam edecek ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan aksaklıkları gidermek için önlemler alınacak. Buna göre, seçmene verilen randevu tarihleri, YSK tarafından telefon, mail ve diğer yöntemlerle vatandaşa duyurulacak. Özellikle Almanya’da oy kullanılacak merkezlerin sınırlı olması, vatandaşların ülke içinde uzun seyahat etmelerini gerektirmişti. Birçok vatandaşın da bu nedenle oy kullanmadığı iddia edilmişti. YSK ile Almanya İçişleri Bakanlığı arasındaki görüşmelerden sonra Türkiye’nin temsilciliğinin bulunduğu her yerleşim yerinde oy kullanılabilmesinde anlaşma sağlandı. Almanya’daki Türk seçmen, 7 yerde değil, 13 yerde oy kullanacak.

Gerekçeler anlatıldı

Nuray Babacan’ın Hürriyet’teki haberine göre, hükümet, ekonomik ve siyasi gelişmeler nedeniyle seçimleri öne alma girişimini, 2015 Bütçe Yasa Tasarısı’nın kabulünden sonra başlatacak.

Parti toplantılarında 2015’in haziran ayında yapılacak seçimlerin, nisan ayı ya da mayıs başına çekilmesi gündeme geldi. Konu gerekçeleriyle birlikte Başbakan Ahmet Davutoğlu’na da anlatıldı. Seçimlerin erkene alınmasının birden fazla nedeni bulunuyor. Siyasi kulislerde, bunun en önemli nedeni olarak, Suriye ve Irak’taki kriz ve savaşın olumsuz etkilerinin ortaya çıkması, çözüm sürecinin buna bağlı olarak zora girmesi, ekonomik göstergelerde gerileme gibi endişeler gösteriliyor. Haziran ayında sınavların yoğunluğu, seçimin okulların tatile girmesinden önce yapılması da AK Parti yöneticileri tarafından dile getirilen gerekçeler arasında bulunuyor. YSK Başkanı Sadi Güven ise erken seçim tartışmasına ilişkin şunları söyledi: “Erken seçim kararı, YSK’nın görev ve yetki alanında değildir. YSK, cumhurbaşkanı seçiminden sonra, 2015 Haziran ayındaki genel seçime ilişkin çalışmalara başladı. Yurtdışı seçim süreci göz önüne alındığında, seçim hazırlıklarına başlanılması doğaldır. YSK’da erken seçim alarmı yoktur.”