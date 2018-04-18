"Erken seçimden dönüş çok zor, AK Parti geri adım atarsa sandıkta bedel öder"

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Ağustos 2018'e çekilmesi önerisiyle ilgili olarak "Bu saatten sonra erken seçimden dönüş çok zor. CHP ve İYİ Parti 'Hodri meydan' demişken AK Parti geri adım atmaz, atamaz. Atarsa bunun sandıkta bedeli olur" dedi.

Işık "Bahçeli'den İyi Parti'ye büyük kıyak" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2018) yazısında "Bahçeli dünkü erken seçim çağrısını Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yaptıysa sorun yok ama 'cumhur ittifakı' olmazsa Meclis’e girmesi bile mucizelere kalmış MHP’nin genel başkanı böylesine kritik bir çıkışı kimseye sormadan yaptıysa durum vahim" görüşüne de yer verdi.

Işık, sözlerine şöyle devam etti:

"Peki erken seçim kime yarar, kime yaramaz? Terörle mücadelede bu denli başarılı, Suriye’de Kuzey Irak’ta bayrağımızın dalgalandığı bu dönemde elbette AK Parti’ye yarar. Dış politikada, ekonomide sıkıntılı günler yaşanırken bunu siyaseten kullanacak, üstüne üstlük erken seçim kararı alındığı için tüzüğü gereği ön seçim yapmadan milletvekili listesi hazırlayabilecek CHP’ye yarar. Devlet Bahçeli’nin anayasa gereği 1 Ekim’den önce kendi adıyla giremeyeceği için seçimi 26 Ağustos’a alarak kendince engellediğini sandığı İYİ Parti’ye yarar. Bütün parti yönetimi cezaevinde olduğu için muhtemelen mağdur kotasından HDP’ye yarar. MHP’yi söylememe gerek yok sanırım; seçimi ister yarın yap, ister bir sene sonra yap 'cumhur ittifakı' kalkanı sayesinde MHP için değişen bir şey yok. Peki erken seçim kime yaramaz? Söyleyeyim. Dört bir yanını kuşatan dış destekli terörle mücadele eden, evlatları Suriye’de, Irak’ta devletine-milletine kurulmuş tezgahı bozmak uğruna kahramanca savaşan, işsizlik, döviz kuru, faiz, enflasyon derken ekonomide son yılların en zor günlerini geçiren Türkiye’ye yaramaz. Özetle siyasetin tuzu kuru, olan yine bize olacak sevgili kardeşim."