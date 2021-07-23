Erken seçim tartışmaları devam ederken siyasi partiler bayram sonrası sahaya inmeye hazırlanıyor

Erken seçim tartışmaları devam ederken bayram tatilinin ardından parti liderleri ve kurmayları sahaya inecek.

Erdoğan Karadeniz'de

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramın ardından kapsamlı bir Karadeniz turuna çıkması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu il gezilerine devam edecek

CHP’de doğu masası ve ekonomi masası çalışmaları devam edecek. Esnaf, çiftçi ve köy ziyaretleri gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise il gezilerine devam edecek. CHP’nin daha önce seçimlerde az oy aldığı bölgelerde çalışma yürütülecek. Doğu Masası, Esnaf Masası ve Ekonomi Masası da sahaya ağırlık verecek.

Akşener bayram sonrası her hafta 3 kente gidecek

İyi Parti’de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki il ziyaretleri sürecek. Genel Başkan Meral Akşener bayram sonrası her hafta 3 kente gidecek

HDP alanda sorunları dinleyecek

HDP’li vekiller de alanlarda halkın sorunlarını dinlemeye devam edecek. HDP, kayyım atamalarıyla elinden alınan belediyelerde kayyum başkanların yarattığı sorunları da halktan dinleyecek.

Bahçeli'den talimat: Milletvekilleri il gezilerine çıkacak

MHP’de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile milletvekilleri il gezilerine çıkacak. MHP’nin yaz programında il-ilçe başkanları ve belediye başkanları başta olmak üzere parti içi eğitimler de devam edecek.