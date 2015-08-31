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Erken seçim takvimi belli oldu, istifalar başladı

Devlet memurlarının milletvekili adayı olmak için istifa etmesi gerekiyor

31 Ağustos 2015 21:08

Erken seçim için geri sayıma başlayan Türkiye'de, takvimin belli olmasıyla birlikte istifalar da başladı. Şanlıurfa Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, RTÜK üyesi Ali Öztunç ve eski Bitlis Valisi Orhan Öztürk, seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Şanlıurfa Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Ali Öztunç, 1 Kasım seçimlerinde aday adayı olmak için istifa etti. Öztunç, CHP’den aday olmak için başvuracak.

Bitlis'te yaklaşık iki yıldır görev yapan ve geçtiğimiz günlerde merkeze alınan Bitlis eski Valisi Orhan Öztürk, görevinden istifa etti. Ankara'daki yeni görevine bugün başlayan Öztürk, Merkez Valiliği görevinde 10 dakika kalarak bu görevinden istifa etti. Öztürk'ün 1 Kasım'da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak üzere istifa ettiği öğrenildi.

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