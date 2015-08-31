Meclis 3 Eylül'de toplanıyor; hem bağımsız bakanlar yemin edecek hem de sınır ötesi tezkere görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 Eylül Perşembe günü hem Türkiye'yi seçime götürecek olan 63. Hükümet'te yer alan milletvekili olmayan bağımsız bakanların yemin etmesi, hem de sınır ötesi tezkerenin süresinin uzatılmasını görüşmek için toplanacak.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre AKP, yeni bakanların yemini hem de süresi dolan Irak ve Suriye tezkerelerinin görüşülmesi için 3 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te açılmak üzere Meclis'i toplantıya çağıracak. Genel Kurul'da milletvekili olmayan sekiz bakan yemin edecek. Ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde Sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlar için yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasını içeren Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.

Davutoğlu hükümeti, sınır ötesi operasyon tezkeresine ilişkin Bakanlar Kurulu imzasını 21 Ağustos'ta tamamlayarak Meclis Başkanlığı'na göndermişti. Böylece yeni tezkere, HDP'li isimlerin yer aldığı Geçici Hükümet'e bırakılmamış oldu. Başbakan Davutoğlu imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilen tezkere sınır ötesi operasyonlarda Suriye ve Irak'ı kapsıyor.

Tezkerede IŞİD yok, DAEŞ var

Hazırlanan tezkerede, ulusal güvenliğe yönelik riskler ve tehditlerin arttığı belirtilerek "Kuzey Irak'ta PKK varlığını sürdürmektedir. Suriye ve Irak'taki Terör örgütü sayısında artış olduğu gözlenmektedir" ifadesi kullanılmıştı. Bu yılki tezkerede iki farklılık dikkat çekti. Geçen yıl Eylül sonunda imzaları tamamlanan tezkere, bu sene HDP'li hükümet ihtimalinde gündeme gelip yol kazasına uğramaması için bir ay önce hazırlandı. Önceki sene kullanılan ‘IŞİD’ ifadesi bu sefer yerini ‘DAEŞ’e bıraktı.

"Bakanlar Kurulu Prensip Kararı" başlığı ile sunulan tezkerede “TBMM kararı ile hükümete verilen bir yıllık izin süresinin, aynı kararda belirlenen ilke ve esaslar dâhilinde, 2 Ekim'den itibaren bir yıl uzatılması Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca kararlaştırılmıştır" ifadesine yer verildi.

'Türkiye, askeri, siyasi ve diplomatik tedbirleri artırarak sürdürmek durumundadır'





Tezkerenin gerekçesinde, Türkiye'nin güney kara sınırları boyunca ulusal güvenliğine dönük risk ve tehditlerin arttığı belirtildi:



"Türkiye'nin güney kara sınırları boyunca ulusal güvenliğimize dönük risk ve tehditler, artmaktadır. Irak'ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurları varlığını sürdürmektedir. Suriye ve Irak'ta diğer terör unsurlarının sayısı ve ortaya koydukları tehditte de önemli artış gözlenmektedir.



Nitekim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararlarıyla Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını teyit etmiş, bu ülkelerdeki terör faaliyetlerini kınamış, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunmuştur.



Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, terör gruplarının Irak'taki mevcudiyetine ve bunun doğurduğu tehditlere karşı askeri, siyasi ve diplomatik tedbir ve girişimlerini artırarak sürdürmek durumundadır."