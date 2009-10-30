Erken seçim sohbetine yalanlama

Başbakanlık kaynakları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal arasında dün Anıtkabir'de gerçekleşen sohbette, gazetelere yansıdığı biçimde özellikle "erken seçimi ima eden bölümlerin sohbette konuşulmadığını" belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Baykal arasında dün Anıtkabir'de yapılan sohbet ile ilgili yayımlanan diyalogların bazı kısımlarının doğru olmadığı öğrenildi.

Başbakanlık kaynakları, dün Anıtkabir'de Başbakan Erdoğan ile Deniz Baykal arasında bir sohbet gerçekleştiğini, ancak gazetelere yansıdığı biçimde özellikle "erken seçimi ima eden bölümlerin sohbette yer almadığını" bildirdi.

Deniz Baykal'a atfen, "Sizin ne yapacağınız belli olmaz. Bu yüzden yurt gezilerimizi sürdürüyoruz" ve Başbakan Erdoğan'a atfen, "Evet haklısınız, her şey olabilir" cümlelerinin "sohbet sırasında konuşulmadığı ve tamamen hayal ürünü olduğu" ifade edildi.