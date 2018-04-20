T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Erken seçim önerisini duyan Erdoğan'ın yüzü değişti, ailesi bile bu karara hazır değildi, şoke oldular"

"Bu seçim kararında bir danışıklı dövüş yok"

20 Nisan 2018 14:04

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" önerisine hazırlıksız yakalandığını iddia etti.

Söz konusu öneriyi duyunca Erdoğan'ın yüzünün değiştiğini ileri süren Alçı, sözlerine "Yani Erdoğan’ın en yakın çevresinde bile kimse bu karara hazır değilmiş" diye devam etti.

Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Nagehan Alçı, "24 Haziran’a doğru neler olacak?" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2018) yazısında şunları kaydetti:

"Hatalar yaptığı dönemlerde bile her zaman manevra yapmasını ve siyasi aklın gereğini hayata geçirmesini bilen bir lider oldu Erdoğan. Burada da aynı şey yaşandı. Öte yandan şurası kesin: Bu seçim kararında bir danışıklı dövüş yok. Erdoğan  Ailesi dahi karara şok oldular. Çarşamba günü yayınlanan yazım üzerine aileye çok yakın bir isim beni aradı ve “Eminim, erken seçime gidiyoruz” sözümün çok iddialı olduğunu söyledi. Hatta pazar günü Erdoğan Ailesi’nin kahvaltısında da 3 Kasım 2019 seçimleri üzerinden bu meselenin konuşulduğunu ifade etti. Üzerine bir de salı günü, Bahçeli’nin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı’nın yüzünün değiştiğini, bunu hiç beklemediğini düşündüğünü söyledi. Yani Erdoğan’ın en yakın çevresinde bile kimse bu karara hazır değilmiş."

ETİKETLER

AKPCHPHDPMHPTayyip ErdoğanErdoğan ailesierken seçimDevlet Bahçeli24 Haziran 2018

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24