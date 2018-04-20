"Erken seçim önerisini duyan Erdoğan'ın yüzü değişti, ailesi bile bu karara hazır değildi, şoke oldular"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" önerisine hazırlıksız yakalandığını iddia etti.

Söz konusu öneriyi duyunca Erdoğan'ın yüzünün değiştiğini ileri süren Alçı, sözlerine "Yani Erdoğan’ın en yakın çevresinde bile kimse bu karara hazır değilmiş" diye devam etti.

Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Nagehan Alçı, "24 Haziran’a doğru neler olacak?" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2018) yazısında şunları kaydetti:

"Hatalar yaptığı dönemlerde bile her zaman manevra yapmasını ve siyasi aklın gereğini hayata geçirmesini bilen bir lider oldu Erdoğan. Burada da aynı şey yaşandı. Öte yandan şurası kesin: Bu seçim kararında bir danışıklı dövüş yok. Erdoğan Ailesi dahi karara şok oldular. Çarşamba günü yayınlanan yazım üzerine aileye çok yakın bir isim beni aradı ve “Eminim, erken seçime gidiyoruz” sözümün çok iddialı olduğunu söyledi. Hatta pazar günü Erdoğan Ailesi’nin kahvaltısında da 3 Kasım 2019 seçimleri üzerinden bu meselenin konuşulduğunu ifade etti. Üzerine bir de salı günü, Bahçeli’nin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı’nın yüzünün değiştiğini, bunu hiç beklemediğini düşündüğünü söyledi. Yani Erdoğan’ın en yakın çevresinde bile kimse bu karara hazır değilmiş."