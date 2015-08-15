Erken seçim için gözler Bahçeli ve Erdoğan'da

AKP-CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu erken seçimi işaret edince gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çevrildi. Meclis’ten seçim kararı çıkması için MHP’nin desteği gerekiyor. Bu olmazsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan devreye girerek ülkeyi erken seçime götürecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, siyaset erken seçim potasına girerken, tüm partiler sandığa ‘kendilerine uygun zaman ve zeminde’ gidilmesi için çaba sarf edecek. Seçim en erken 25 Ekim, en geç 29 Kasım’da yapılabilecek. Gündemdeki soru, Türkiye’nin seçime hangi hükümetle gideceği. Burada kilit isim yine MHP lideri. 25 Ekim’de sandık için erken seçim önergesinin önce Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi gerekiyor. Bu komisyonun oluşturulması, önerge geçerse de Genel Kurul’da kabulü MHP’nin desteğine bağlı. Bu süreçte ya Bahçeli’nin ‘dediği’ olacak ya da 45 günlük sürenin bitimiyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle Türkiye 90 günde erken seçime gidecek.

Destek gerekiyor

AK Parti’nin Saray destekli erken seçim planının gerçekleşmesi için en az bir muhalefet partisinin TBMM’de direkt ya da dolaylı desteği gerekiyor. YSK seçim takvimini en fazla 55 güne kadar kısaltabiliyor. Partilerin ön seçim hazırlıklarına da olanak verebilecek en kısa takviminin 55 gün olduğu, itiraz süreleri hariç, diğer idari işlemlerle ilgili sürelerin kısaltılabileceği öğrenildi. Bu durum, ekimin son pazar günü olan 25 Ekim’de seçim yapılabileceği yorumlarını da gündeme getirdi.

Ekim-Kasım aralığı

Muhalefet partilerinden birinin desteği olmadan Meclis’te erken seçim kararı alınamayacağı için “tarih konusunda uzlaşma” gerekecek. Bu da ekimin son pazarından kasım ayının son pazar gününe kadar olan her hafta için seçim kararı alınabileceği anlamına gelecek. Bunun tek istisnasının 14-15 Kasım haftası olduğu, G-20 Zirvesi nedeniyle bu tarihte seçim yapılamayacağı ifade ediliyor.

Geç kalmadan...

Geçici seçim hükümeti kurulma aşamasına gelinmeden, erken seçim kararı alınabilmesi için ‘süre sorunu’ bulunuyor. 45 günlük sürenin 23 Ağustos gecesi dolacak olması nedeniyle Cumhurbaşkanı’nın ‘geçici seçim hükümeti’ kurulmasına karar vermeden önce harekete geçilmesi gerekecek. Başbakan Davutoğlu’nun hesabı, 23 Ağustos’a kadar bir erken seçim kararı almak için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmak ve 25 Ekim’de seçim yapmak. Ancak bunun için MHP’nin desteği gerekiyor.

Seçim kararının, Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiği tartışması nedeniyle komisyonların derhal kurulması yoluna gidileceği belirtiliyor. AK Partili bazı hukukçular ise erken seçim kararının Danışma Kurulu yoluyla komisyonda görüşülmeden Genel Kurul’da kararlaştırılabileceğini de iddia ediyorlar. AK Parti, hiçbir partinin ‘seçimden kaçıyor’ görünmemek için kararın Meclis’ten çıkmasını engelleyemeyeceği

hesabını yapıyor.

Seçenekler

AK Parti’nin yeni bir hükümet kurarak güvenoyu almadan seçime gitmesi Anayasa’nın 116. ve 114. maddesine aykırı olduğu için gündemde yok. Koalisyon ve azınlık hükümetleri kurulmayacaksa, siyasetin önünde, mevcut hükümetle seçime gidilmesi ve geçici seçim hükümeti kurulması dışında bir seçenek bulunmuyor. Sadece muhalefet partilerinin ortak hareket ederek seçim tarihini ‘kendi istedikleri’ zaman için belirleme olanağı bulunuyor.

Eğer AK Parti, MHP’nin de desteğiyle Meclis’ten erken seçim kararı çıkaramazsa siyasetin önündeki son durak, ‘geçici seçim hükümeti’ olarak duruyor. Bu noktada anayasa gereği devreye girecek olan Erdoğan’ın geçici seçim hükümeti kurulması talimatıyla, Türkiye 90 gün içinde sandığa gidecek. Bu hükümette tüm partiler oyları oranında bakanla temsil edilecekler. Başbakanın bağımsız bir isimden olması da tartışılabilecek. MHP’nin HDP ile aynı hükümette olmayı reddetmesi nedeniyle en son olasılık olarak bu hükümet, AK Parti, CHP ve HDP’den kurulacak ve MHP bunun dışında kalacak.