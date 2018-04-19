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Ekonomi

"Erken seçim hükümet teşviklerinin biteceğinin habercisi"

Aberdeen Standard Investments'a göre, Türkiye'de yapılacak erken seçimlerin hükümet teşviklerinin biteceğinin habercisi olduğu yönünde fiyatlama yapılıyor

19 Nisan 2018 00:48

Aberdeen Standard Investments'da Londra merkezli gelişen piyasa tahvilleri yöneticisi Edwin Gutierrez, piyasaların erken seçimin hükümet teşviklerinin biteceğinin habercisi olduğu yönünde fiyatlamada bulunmasıyla lira, ülke tahvilleri ile birlikte ralli yaptı. 

Gutierrez, "Piyasa,  TCMB'nin faiz artışına gitmesini istiyor. Bu uygunsuz teşviklerin biteceğinin kesinleşmesi kesinlikle iyi haber" ifadesini kullandı. 

2016 yılındaki darbe girişiminden bu yana ekonomiye verilen teşvikler, çekirdek enflasyonu yukarı çekerken büyümeyi desteklediği halde, ani bir faiz indirimi gereksiniminin önünü kesti. 

 

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