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"Erken seçim hamlesi, beklenmedik bir tepkiyi harekete geçirebilir"

"İktidar, son dakika değişikliklerinin bile bu seçimde uygulanabilmesinin yolunu açtı"

19 Nisan 2018 13:08

Yaklaşık 30 yıldır "MHP" ve "Türkiye'de milliyetçilik" üzerine çalışan gazeteci - yazar Kemal Can, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonucu 24 Haziran 2018'e çekilmesiyle ilgili olarak "Bu seçim yapılmadan sonucu kabul ettirme, mindere çıkmadan pes ettirme hamleleri beklenmedik bir tepkiyi de harekete geçirebilir" dedi.

Can, "24 Haziran’ın hedefi İyi Parti" başlığıyla yayımlanan yazısında seçimin bu kadar erkene alınmasının, ortak hedef oluşturma, bu hedefin olabilirliğini ve yöntemini anlatma konusunda muhalefeti çok sıkıştıracağını söyledi. 

"İktidar, HDP’nin yalnızlaştırılması meselesi çözülemeden, İyi Parti’yi de denklemden düşürerek muhalefeti zorluyor" diyen Can, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim yasalarında yapılan son dakika değişikliklerinin bile bu seçimde uygulanabilmesinin yolunu açmış olan iktidar, hâlâ elinde tuttuğu değişiklik kartlarıyla da, muhalefetin hamle alanlarını tıkamaya, zamanlarını çalmaya yönelecek gibi görünüyor. Şimdiye kadar gösterilen performans, bu konuda centilmenlik gözetilmeyeceğini kanıtlıyor. Ancak, bu seçim yapılmadan sonucu kabul ettirme, mindere çıkmadan pes ettirme hamleleri beklenmedik bir tepkiyi de harekete geçirebilir."

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