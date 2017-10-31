Erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu hazırlıkları başlattı; hedef, "Hayır"cılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yaptığı erken seçim çağrısının ardından yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ve kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde, iktidarın çağrıya olumlu yanıt vermesi halinde gündeme gelecek erken seçim değerlendirilerek bir plan çıkartıldı. Yerel seçimlerde seçmenin karşısına farklı vaatlerle çıkmayı amaçlayan CHP, hem yerel yönetim vizyonunu yeniliyor hem de 81 ile yönelik ayrı ayrı projeler hazırlıyor. CHP'nin öncelikli hedefi 16 Nisan'da "Hayır" diyen şehirler.

CHP, seçmenin karşısına kent yaşamını rahatlatacak, ekonomik kalkınmayı ve istihdamı sağlayacak projelerle çıkmayı planlıyor.

Öncelik Büyükşehirler

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre seçim öncesi CHP, öncelikle hedefine büyükşehirleri aldı. 16 Nisan referandumunda ‘Hayır’ oylarının önde çıktığı ancak belediye yönetimleri AK Parti veya MHP’de olan Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya, Manisa, Denizli, Balıkesir gibi iller CHP’nin öncelikli hedefi olacak. Bu illere yönelik özel çalışmalar gerçekleştirilecek.

Kırmızı çizgi

CHP yürüteceği planlamayı, aday belirlemeye kadar olan çalışmalar ve oy kullanma gününe kadar sürecek çalışmalar olarak iki temelde ele alacak. CHP öncelikle aday belirleme çalışmalarına hız verecek. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlığına adaylıkla ilgili kırmızı çizgi olarak ifade edilebilecek bazı kurallar koydu. Kılıçdaroğlu, il ve ilçe yönetimlerine seçilenler ile Kurultay’da Parti Meclisi’ne girecek isimlerin belediye başkanlıklarına kesinlikle aday olmaması gerektiğini söyledi. CHP, aday belirleme için anket yapacak. İhtiyaç halinde Genel Merkez’de adaylarla görüşecek bir komisyonun da kurulabileceği konuşuluyor.

Sandık güvenliği

CHP’nin oy kullanma gününe kadar yapacağı çalışmaların başında ise sandık güvenliği yer alıyor. CHP, sandık güvenliğini sağlamak amacıyla bir ekip oluşturacak. Bunun yanı sıra kullanılacak dille ilgili nasıl bir yaklaşımın sergileneceği belirlenecek. Ayrıca seçmen analizleri oy verme gününe

kadar sürecek.

İstihdam ve çevre

Yerel seçimler öncesi CHP, yeni bir yerel yönetim politikasıyla seçmenin karşısına çıkmak için çalışma yürütecek. CHP’nin yerel yönetim politikası, istihdam ve çevre öncelikli olacak. 81 il için bu politikaya uygun yerel projeler ve vaatler hazırlayacak. CHP’nin kentlere ilişkin vaatleri, bir yandan o kentte yaşamı rahatlatarak sosyal ve kültürel hayatı canlandıracak projelerle o ilin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak, işsizliğe çözüm bulacak çalışmalardan oluşacak. Bunun için önümüzdeki bir ay içerisinde 81 ilin fotoğrafı çekilerek, sosyolojik, politik, ekonomik ve kültürel özelikleriyle ilgili raporlar hazırlanacak. Raporlarda o illerin ekonomiye kazandırılabilecek değerleri belirtilecek.