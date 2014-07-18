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Sağlık

'Erken saatte çalışmaya başlayanlar aldatmaya daha yatkın'

Çalışmada saatleri ile ahlaki seçimler ve vücut saatleri arasında bağlantı bulundu

18 Temmuz 2014 09:38

Günün erken saatlerinde daha uyanık olan "sabah insanlarının" gece saatlerinde hile ve aldatmaya daha yatkın olduğu ileri sürülüyor.

Psikologlar erken kalkan "tarlakuşları" ve gece geç yatan "baykuşlar" arasında dürüstlüğün günün saatlerine bağlı olarak farklı düzeylerde olduğunu buldu.

Çalışmada ahlaki seçimler ve vücut saatleri arasında bağlantı bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Sunita Sah bu sonuçların "işyerleri için yansımaları olacağını" söyledi.

 

Tarlakuşları ve Baykuşlar

 

Larks and Owls, türkçesiyle Tarlakuşları ve Baykuşlar adlı çalışma, insanların etik karar verme düzeyi ve "kronotipi" arasındaki ilişkiyi inceledi.

Kronotip bireylerin hangi zamanlarda daha fazla enerjiye sahip olduğu ve uyumak istediğine göre belirleniyor.

Araştırmada yaklaşık 200 kişinin davranışları incelendi.

Denekler ölçülen şeyin dürüstlük düzeyleri olduğunu fark etmeden, problem çözme testleri ve oyunlarda rol aldı.

 

Uyku zamanı ve dürüstlük

 

Bu araştırmada, insanların kronotipleri ile uyumlu oldukları zaman dürüst olmasının daha muhtemel olduğu yönünde önemli bir bağlantı bulundu.

Bu "baykuşların" geceleri, erken kalkan "tarlakuşlarının" da sabahları daha dürüst olduğu anlamına geliyor.

Sahtekârlık düzeyinin insanlar gün içinde tercih ettikleri zaman dışında iken arttığı bulundu.

 

'Baykuşlar ahlaksız değil'

 

Araştırma, ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi ve Washington Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülmüştür.

Etik seçimlerin insanların vücut saatleri ve günün farklı zamanları ile değiştiği görülüyor.

Ama bulgular baykuşların kötü davranışlara daha meyyal olduğu iddialarını yanlışlar nitelikte.

Raporda "gece insanlarının bir şekilde daha ahlaksız olduğu klişesi şüpheye açık" sonucuna varılıyor.

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