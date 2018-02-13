Erken rezervasyonda erken davranan kazanıyor

İSTANBUL,(DHA)-GEÇTİĞİMİZ sezon olumlu bir havanın estiği turizm sektöründe 2018 yılında da beklenti büyük. Erken rezervasyona olan talebin arttığını dile getiren turizmciler yoğun talep ile birlikte erken rezervasyonda geç kalanları daha pahalı bir tatilin beklediğini belirtti.

2018 yaz sezonunun yaklaşması ile birlikte oteller de erken rezervasyon fiyatlarını birer birer açıklıyor. Geçen yılın aynı dönemlerine oranla talebin arttığını belirten turizmciler, bu yaz tatil yapmak isteyenleri erken davranmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer, artan talep karşısında arzın karşılanamayacağı ihtimali ile fiyatların yükseleceğini söylüyor. Geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren Wome Deluxe Hotel’in Genel Müdürü Yusuf Gerçeker, sektördeki olumlu hava ile birlikte turizmcilerin de vatandaşın da 2018 sezonunda büyük oranda beklentilerine ulaşacaklarını kaydetti.

“GEÇ KALANLARI DAHA PAHALI BİR TATİL BEKLİYOR”

Erken rezervasyon döneminde olduğumuz bugünlerde fiyat avantajına vurgu yapan Gerçeker, “Tesisimizde 2018 yılı erken rezervasyonlarında geçen yıla oranla gerek fiyat politikamız, gerekse sektördeki pozitif havadan dolayı talep noktasında ciddi bir artış söz konusu. Bu durum genel olarak bizimle beraber tüm turizm camiasında da hissedilmektedir. Taleplerin bu kadar arttığı bir dönemde erken rezervasyon ne kadar önemli olduğu sezonun pik dönemlerinde çok net anlaşılacağı kanısındayım. Fiyatlarının bu yıl geçen yıla oranla daha da yükseleceği düşüncesinden yola çıkarak; geç kalanlar daha pahalı bir tatil yapacaklardır, diyebilirim” şeklinde konuştu.

“YOĞUN TALEP İLE BİRLİKTE SORUMLULUĞUMUZ DA ARTIYOR”

Erken rezervasyon döneminde yaşanan yoğun talebin kendilerine farklı bir sorumluluk da kattığını belirten Gerçeker, “Sektör genelinde hissedilen olumlu hava ve talep artışı, biz turizm yetkililerine farklı sorumluluklar da yüklüyor. Dolayısıyla bizler de misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve onlara benzersiz bir tatil sunma hedefiyle yeni sezona hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz sezon misafirlerimizden aldığımız geri bildirimleri, otelimizdeki yetkili arkadaşlar ile birlikte detaylı olarak değerlendirdik ve bu yıl daha kaliteli bir hizmet sunmak için otelimizde bazı yeniliklere yer verdik. Bu sezon erken rezervasyon