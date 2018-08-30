Erken rezervasyon yapmayan Kemer'de yer bulamadı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde en yoğun dönemlerini yaşadı. Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Mustafa Gül, \"Buraya gelenler sadece erken rezervasyon ile bayram rezervasyonunu yapabilenler. Rezervasyonlarını yapmayanlar ise pansiyonlarımıza yerleşti\" dedi.

Kurban Bayramı tatili sürecinde yerli turistlerin en fazla tercih ettiği turizm merkezlerinden Kemer\'de ciddi yoğunluk yaşandı. Yüksek sezon dolayısıyla yabancı turistlerin de akın ettiği ilçede yerli tatilciler için yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sezon öncesi erken rezervasyon yaptıranlar tatillerinde sorun yaşamazken, rezervasyonsuz gelenler ise yer bulmakta büyük güçlük çekti.

\'ERKEN REZERVASYONUN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI\'

Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Mustafa Gül, belediye olarak 3 yıldır büyükşehirleri gezdiklerini belirterek, \"Kemer\'de en az yüzde 40 iç pazarı görmek istiyoruz. Bütün şehirlerimizi gezerken de hep şunu söyledik, özellikle bu sezon erken rezervasyonla hem ucuza alacaklarını hem de istedikleri tesislerde kalacaklarını söyledik. Ama halkımızda hep bir şey var; \'Bu sene Almanlar gelmiyor, Ruslar gelmemiştir, belki sezonda aynısı olur ve sezon içerisinde belki daha ucuza kalırım\' düşüncesi hep hakim oldu. Ama bugün bizim ne kadar doğru söylediğimiz ortaya çıktı. Hep söyleniyordu, \'Yabancılar hep yerlilerden daha ucuza kalıyor\' diye. Plak tersine döndü. Dolar bu kadar pahalı olunca yabancı müşteri dolar ile geliyor, Türk müşteri lirayla geliyor. Türk müşteri erken rezervasyon yaptıysa onların yarı fiyatına kalmış oldu. İnşallah halkımız bunu bir örnek olarak alır ve bundan sonraki dönemlerde de erken rezervasyonları devam ettirir\" diye konuştu.

\'BAYRAM BİTTİ AMA KEMER HÂLÂ DOLU\'

2016 ve 2017 yıllarındaki dini bayramlarda iç turizmde kalabalık göremediklerini, bu yıl Ramazan\'da da durumun aynı olduğunu aktaran Mustafa Gül, \"Çünkü Rusya\'dan çok büyük rezervasyon vardı. Baltık ülkeleri, Rusya, Avrupa\'dan bölgemize çok büyük akım var. İran\'dan da aynı. Ondan dolayı bu sene çok aşırı Türk müşteri alamadık. Sezon sonu verilerine baktığımız zaman Türk müşteri sayımızda azalma olacağını düşünüyorum. Şu anda birçok turizm bölgesinde konvoylarla çıkışlar oldu ve yerli müşteriler çıktı ama görüyorsunuz Kemer\'de şu anda bir tane oda arasanız yer bulmanız zor. Buraya gelenler sadece erken rezervasyon ile bayram rezervasyonunu yapabilenler. Rezervasyonlarını yapmayanlar ise pansiyonlarımıza yerleşti. Hatta ben her sabah yürüyüş yapıyorum, insanlar artık yanında çadır getirmiş veya gittiği alışveriş merkezinde çadır alıyor\" dedi.

DOLULUK KASIMA KADAR SÜRECEK

Kemer\'de dolu bir bayram süreci yaşandığına dikkat çeken Başkan Gül, \"Hâlâ doluluğumuz devam ediyor. İnşallah bu doluluğun kasım ayına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Mısır, Ruslara açılmazsa, geçen yıl da bunu yaşadık, Rusların, geçmişte Avrupalıların yaptığı gibi onlar da kış tatiline buraya gelmeye başladı. Zannedersem geçen yıl 4 milyon turist almıştık Kemer\'e. Bu sene herhalde 5 milyonu zorlayan bir turist akımımız olacak\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI