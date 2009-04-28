Erken kalkan yol almıyormuş

Sabah erken uyanmakta güçlük çekenlerin, erken uyanabilenlerden daha dikkatli olduğu ve dikkat durumunun gün içinde arttığı bildirildi.



Belçikalı, İsviçreli ve Fransız bilim insanlarının yaptığı araştırma "erken kalkan yol alır" atasözünün pek de doğru olmayabileceğini gösteriyor. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, erken kalkanlar ile geç yatanların sabahki verimi benzer, gün sonundaysa geç yatan daha "uyanık" ve daha dikkatli.



Fransız "Le Figaro" gazetesinin internet sitesindeki yayımlanan makalede, insanlarda uyanıklık ve uyku durumu döngüsünün iki şekilde olduğunu belirten araştırmacılar, ilk mekanizmanın kol saati gibi işlediğini, bu mekanizmanın gün içinde "uyan" uyarılarını artırdığını, gece ise azalttığını" vurguladılar. İkinci sürecinse "kum saatini" anımsattığını ifade eden araştırmacılar, uyku baskısının uyanık olarak geçirilen zamanda arttığı ve uyku durumunda azaldığını belirttiler. Gün içinde bu iki süreç arasındaki zıtlığın uyanıklık ve dikkatli olma seviyesini korumaya yardım ettiği kaydedildi.



Belçika'daki Liege Üniversitesinden Christina Schmidt ve ekibi, uyku ritmi çok bozuk olan kişileri teste tabi tuttu. Sağlıklı gençlerden 16'sı erken kalkıyor, 16'sı geç yatıyordu.



1,5 saat ve 10,5 saatlik uyanıklık durumunun ardından gençlerin beyin işlevine de MR ile bakıldı.



Erken uyananların sabah daha verimli olduğu, ancak uyandıktan sonraki 1,5 saat içinde her iki grup arasında fark kalmadığı belirlendi. Gün sonunda ise geç uyananların daha az yorgun olduğu ve dikkatlerinin arttığı görüldü.



Sonuç olarak araştırmacılar, sabah erken uyananların gün boyunca toplanan uyku baskısından daha fazla etkilendiğini belirttiler.



(AA)

