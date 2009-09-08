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Yaşam

Erken iftara 5 soruşturma

Eyüp Sultan Camii'nde ezanının vaktinden 7 dakika önce okunması ile ilgili 5 görevli hakkında soruşturma başlatıldı.

08 Eylül 2009 03:00

İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, Eyüp Sultan Camii'nde dün akşam ezanının vaktinden 7 dakika önce okunması ile ilgili 5 görevli hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Çağrıcı, dün Eyüp Sultan Camisi'nde akşam ezanını, bu caminin kayyımlığından emekli olan bir kişinin sehven vaktinden 7 dakika önce okumaya başladığını, dışarıdan yapılan ikaz üzerine ezanı yarıda kestiğini ve vakti gelince yeniden okuduğunu belirtti.

İlk okunan ezanı duyan bazı vatandaşların oruçlarını açtıklarının bildirildiğini ifade eden Çağrıcı, "Oruçlarını sehven vaktinden önce açanların, bir günlük oruçlarını ramazandan sonra kaza etmeleri gerekir. Eyüp Sultan Camisi'nde 2 imam-hatip, 4 müezzin-kayyım bulunmaktadır. Bunlardan bir müezzin halen raporludur. Diğer 5 görevli hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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