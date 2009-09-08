Erken iftara 5 soruşturma

Yazılı açıklama yapan Çağrıcı, dün Eyüp Sultan Camisi'nde akşam ezanını, bu caminin kayyımlığından emekli olan bir kişinin sehven vaktinden 7 dakika önce okumaya başladığını, dışarıdan yapılan ikaz üzerine ezanı yarıda kestiğini ve vakti gelince yeniden okuduğunu belirtti.

İlk okunan ezanı duyan bazı vatandaşların oruçlarını açtıklarının bildirildiğini ifade eden Çağrıcı, "Oruçlarını sehven vaktinden önce açanların, bir günlük oruçlarını ramazandan sonra kaza etmeleri gerekir. Eyüp Sultan Camisi'nde 2 imam-hatip, 4 müezzin-kayyım bulunmaktadır. Bunlardan bir müezzin halen raporludur. Diğer 5 görevli hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.