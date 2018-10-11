Erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağı mucizesi deneyle kanıtlandı

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - BUTİK Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, deney hayvanlarında yapılan çalışmada, erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağının erken yaşlarda içilmesinin, öğrenme kabiliyetini artırdığının ve belleği güçlendirdiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, İzmir\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi\'nde, deney hayvanlarında yapılan çalışmayla Anadolu\'da yetişen erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağının beyin gelişimine etkisinin araştırıldığını belirtti. 3 haftalık 27 deney faresinin gruplandırıldığı deneyde, birinci gruba yüksek fruktozlu erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağı, ikinci gruba erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağı, üçüncü gruba riviera zeytinyağı içirildiğini kaydeden Totoş, 8 haftalık çalışma süresince deneklere günde 1 mililitre yüksek polifenollü erken hasat sızma zeytinyağı verildiğini dile getirdi. Totoş, bu çalışmanın ardından deneklerin, 5 günlük öğrenme ve belleklerinin test edildiği labirent testlerine tabi tutulduğunu söyledi. Totoş, deney sonucu erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağının öğrenme kabiliyetini artırdığının, belleği güçlendirdiğinin, kaygı bozukluğunu ise azalttığının görüldüğünü söyledi. Totoş, bu özellikteki zeytinyağının, fruktozlu gıdanın neden olduğu öğrenme, bellek ve kaygı ile ilgili bozuklukluları da engellediğinin gözlendiğini kaydetti. Deneyin, denekler üzerinde kilo alımına neden olmadığına değinen Totoş, bu sonuçların, yüksek polifenollü zeytinyağının çocukların beyin gelişimini olumlu etkileyebileceğini gösterdiğini vurguladı.

BİLİM İNSANLARININ DESTEĞİYLE PAZAR, 2 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Yeni imajla markalaşarak, dünya piyasasına da zeytinyağı satmak zorunda olduklarını kaydeden Atilla Totoş, \"Bunu bildiğimiz için Türk bilim insanlarından destek istedik. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, bahçe bitkileri açısından bize çok büyük destek sağladı. Diğer bilim alanlarında çok desteklerimiz yoktu. Şimdi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden Fizyoloji Profesörü Nazan Uysal Harzadın\'ın yaptığı çalışma bitti. Sonuçlar çok çarpıcı. Bizim bunun üzerinden dünyaya açılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye, ürettiği zeytinyağının yüzde 10\'unu bu kaliteye çekse oluşacak fiyat 2 milyar doları bulabilecek. Bunu yapabilmemiz için bilim insanlarının çalışmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bunların belgelenmesi lazım\" dedi.

ŞEKERİN OLUMSUZLUĞUNU ORTADAN KALDIRDIĞI İSPATLANDI

Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Totoş, Dokuz Eylül Üniversitesi\'ndeki çalışmanın, zeytinyağı sektöründe dönüm noktası olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

\"Bu çalışma, sabahları içirilen yüksek polifenollü zeytinyağının, çocuğun şeker zengini besinle beslense bile şekerin öğrenme yetisi üzerindeki baskısını ortadan kaldırdığını ortaya çıkardı. Yani karbonhidrat zengin beslenen bir çocuğun öğrenmesinin diğerlerinden daha güç olduğunu bilim dünyası biliyor. Bunu ortadan kaldırdığını da fizyoloji profesörü Nazan Uysal Harzadın\'ın çalışması bize gösterdi. Ayrıca tip 2 şeker hastalarında kilo alımı çok dikkat çekicidir. Bu konuda da kilo bu yağların kilo alımını yavaşlattığı yönünde bulgular var. Bu çalışma bu yüzden bizim için çok önemli. Bu çalışmaların gelişmesiyle Türk zeytinyağı, hatta Türk tarımı nitelikli pazara ürün yapabilir ve markalaşabilir. Çünkü Anadolu çok özel değerlere sahip bir coğrafya.\"



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