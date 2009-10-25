Erken evlilik tacize girdi!

15 yaşındaki kızlarını nikâhsız yaşamaya teşvik eden anne, baba ve nikâhsız eşin annesine “çocuğa cinsel istismara iştirak” suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Nikâhsız eş için 15 yıl hapis cezası istendi.



AĞRI’nın Patnos İlçesi’nde yaşayan M.S. ve H.S., 2007 yılında kızları F.S.’yi 30 yaşındaki H.K. ile ‘imam nikahı’ kıydırıp nikahsız yaşamaya teşvik etti. 2008’de hamile kalan F.S., rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan F.S.’nin yaşının küçük olduğu belirlenince, hastane yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Can, evlendirildiği tarihte yaşı 15 olan F.S.’yi anne ve babasının nezaretinde nikahsız yaşamaya teşvik edildiği, H.K.’nin yaşı küçük çocukla cinsel ilişkiye girdiğini, annesi F.K.’nin ise bu ilişkiye göz yumduğunu suçlamasıyla dava açtı.



15 yıla kadar hapis



Savcı Can, kızlarını yaşı küçük olduğu halde nikahsız yaşamasına teşvik eden baba M.S., anne H.S. ile F.K. hakkında “çocuğun cinsel istismarına iştirak” suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcı nikahsız eş H.K. hakkında ise “çocuğa nitelikli cinsel istismar” suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.



Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanılan davada mahkeme başkanı Mustafa Danışman, Ağrı’da yaşayan anne baba ve nikâhsız eşin annesi talimatla ifadelerinin alınmasına, yaşı büyük olduğu iddia edilen F.K.’nin ise kemik yaşının tesbiti için hastaneye sevkine karar verdi.