Erken emekliliğe hücum

1 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenleme, emeklilik sigortasına 45 yıl aidat yatıranların 63 yaşında emekli olabilmesine imkân tanıyor.

Alman Emeklilik Sigortası Kurumu (DRV), erken emeklilik hakkından yararlanmak için kendilerine yaklaşık 50 bin başvurunun yapıldığını açıkladı.

Federal hükümet erken emeklilik için yapılan başvuru sayısının bu yıl içinde 240 bini bulmasını bekliyor.

Malulen emeklilik konusunda önemli iyileştirmeler de getiren yasa, emekli maaşlarının batı eyaletlerinde yüzde 1,67; doğu eyaletlerinde ise yüzde 2,53 artışını öngörüyor.