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Ekonomi
Deutsche Welle

Erken emekliliğe hücum

Almanya'da erken emekliliğin önünü açan yeni düzenlemeden yararlanmak için ilk 1 hafta içinde on binlerce kişi başvurdu.

09 Temmuz 2014 12:43

1 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenleme, emeklilik sigortasına 45 yıl aidat yatıranların 63 yaşında emekli olabilmesine imkân tanıyor.

Alman Emeklilik Sigortası Kurumu (DRV), erken emeklilik hakkından yararlanmak için kendilerine yaklaşık 50 bin başvurunun yapıldığını açıkladı.

Federal hükümet erken emeklilik için yapılan başvuru sayısının bu yıl içinde 240 bini bulmasını bekliyor.

Malulen emeklilik konusunda önemli iyileştirmeler de getiren yasa, emekli maaşlarının batı eyaletlerinde yüzde 1,67; doğu eyaletlerinde ise yüzde 2,53 artışını öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaTemmuzEmeklilik Sigortası KurumuMalulenDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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