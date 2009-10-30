Erken doğuma gitti, domuz gribinden öldü!

Domuz gribinden dün 2 kişi daha öldü. Diyarbakır’da ikizlere hamile 34 yaşındaki Beşire Bozkurt, erken doğum için kaldırıldığı hastanede domuz gribi teşhisiyle öldü. Bebekler de kurtarılamadı. Konya’da da bir kadın virüsten öldü.



DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 15 Ekim’de erken doğum şüphesiyle başvuran 8 aylık hamile Beşire Bozkurt (34) 23 Ekim’de sezaryenle doğum yaptı. İkizlerden biri doğumda, diğeri üç günlükken hayatını kaybetti. Durumu kötüleşen anne ise, yoğun bakıma alındı. Fakat Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen dün Domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdi. Bozkurt’a virüsün doğum için geldiği hastanede bulaştığı öne sürüldü.



Hastaneden kapmadı



Hastanın durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada iddialar reddedilerek şöyle denildi:

“Hastamızın hastaneye kabulünde akciğer enfeksiyon bulguları mevcuttu. Hastaya zatürree tanısı konuldu ve tedavisine başlandı. Şüphe üzerine hastadan numune alındı. Durumu kötüleşince reanimasyon kliniğine nakledildi. Durumları kötüleşen bebekler sezaryanle alındı. Alınan numunenin H1N1 pozitif gelmesi üzerine hasta izole edildi. Mevcut bulgular nedeniyle hastanın bu virüsü dışarıdan kaptığı dolayısıyla hastanemizden bulaşmadığı düşünülmektedir. Hastanemizde H1N1 tanısı konmuş başka bir hasta bulunmamaktadır.” Bozkurt’un cenazesi sadece ambulans şoförünün maske taktığı törenle Eğil İlçesi’nin Balım Köyü’nde toprağa verildi.



Bir ölüm de Konya’da



Sağlık Bakanlığı, Konya’da geçen pazar günü hayatını kaybeden Ümmü Sezgin’in (37) domuz gribinden öldüğünü açıkladı. Domuz gribinden hayatını ilk kaybeden kişi, Ankara’da hastanede temizlik elemanı olarak çalışan Mustafa Güneş olmuştu.



Virüs hastaneden bulaştı iddiası



Bozkurt’un amcası Ahmet Çiçek, yeğeninin bir hafta kadar önce yürüyerek hastaneye geldiğini belirterek, “Hiçbir şeyi yoktu. Bize öldükten sonra Domuz gribi olduğunu söylediler. Eğer Domuz gribi olmuşsa kesinlikle hastanede bulaşmıştır. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Yasal yollara başvuracağız” dedi.