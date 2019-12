Erken doğan çocuklar derslerde zorluk çekiyor

Erken doğan çocukların yarısından fazlasının okuldaki derslerde zorluk çektiği ortaya çıktı.



İngiltere'de 26 haftadan önce doğmuş 219 çocuk üzerinde yapılan araştırmada, bu çocukların en fazla matematik ve okumada zorluk çektikleri belirlendi.



University College London'dan bir ekibin yaptığı araştırmada, bu çocukların yüzde 13'ünün uzmanlar tarafından tam zamanlı eğitime ihtiyaç duydukları ortaya çıktı.



"Archieves of Diseases in Childhood, Fetal and Neonatal" dergisinde yayımlanan araştırmada, bu çocukların 11 yaşındaykenki IQ'larına ve kuramsal yeteneklerine bakıldı. Bu çocukların performansları normal sürede doğan 153 sınıf arkadaşlarının durumuyla karşılaştırıldı.



Erken doğan her üç çocuktan birinin okuma güçlüğü çektiği, çocukların yüzde 44'ünün de matematikte zorlandığı belirlendi. Ayrıca bu çocukların IQ seviyelerinin de yaşıtlarından düşük olduğu görüldü.



Araştırmaya konu olan çocukların 29'unun özel okullarda eğitim aldıkları, diğerlerinin normal okullara gittikleri ancak bunların yüzde 57'sinin, bire bir ders almak gibi özel eğitime ihtiyaç duydukları ortaya çıktı.



Prematüre doğan öğrencilerin yarısının kuramsal performansının, yaşlarından beklenenden düşük olduğunu, normal sürede doğanlar arasında ise bu oranın sadece yüzde 5 olduğu belirtildi.



Araştırma başkanı Neil Marlow, aşırı erken doğumların bebekleri öğrenme yetenekleri açısından risk altında bıraktığını bunun da orta eğitimde çocukları zora soktuğunu söyledi.



