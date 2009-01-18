Erken davrandı, ortada kaldı

Trabzon Belediye başkan adaylığı için görevinden istifa eden GSGM Mehmet Atalay açıkta kaldı.



Başbakan’a yakın bir isim olan Atalay’ın adı Anadolu Ajansı veya Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü için geçiyor.



Trabzon Belediye başkan adaylığı için görevinden istifa eden GSGM Mehmet Atalay açıkta kaldı. Başbakan’a yakın bir isim olan Atalay’ın adı Anadolu Ajansı veya Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü için geçiyor. Atalay, Pekin olimpiyatlarında Türkiye’nin aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle de çok eleştirilmiş ve Spordan sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ile de anlaşmazlığa düşmüştü.



Başbakan Erdoğan’a yakın bir isim olan eski gazeteci Atalay, geçen yıl Aralık başında yaklaşık 5 yıl 10 ay gibi uzun süren GSGM görevinden istifa etti. Yerel seçimlerde aday olacak bürokratların istifasını gerektiren son takvim günü istifasını veren Trabzon’lu Atalay’ın AKP’den aday gösterilmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Erdoğan Trabzon Belediye Başkan adaylığı için Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Orhan Gümrükçüoğlu’nu tercih etti.



Topbaş ile tartıştı



Atalay’ın adı şimdi Anadolu Ajansı veya BYEGM için geçiyor. Mart ayında yapılacak Anadolu Ajansı’nın kongresinde, Genel müdürlük görevini altı yıldan beri sürdürmekte olan Hilmi Bengi’nin değişme ihtimali bulunuyor.



Mehmet Atalay, Pekin Olimpiyatları öncesi “5 altın, 5 gümüş 5 bronz madalya bekliyorum” demiş ve başarısızlık sonrası da tepki çekmişti. Daha sonra Türk sporcularının olimpiyatlardaki başarısızlığını, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin futbola verdiği desteğe bağlayan Atalay'a, Kadir Topbaş'tan ‘’Kendi başarısızlığını gizliyor. Altı yıldır genel müdürsün. Olimpiyatlar için hangi ilişkileri kurdun, hangi antrenörü yurtdışından getirdin, hangi hazırlığı yaptın’’ cevabı gelmişti.

