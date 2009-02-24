Erken boşalma tarih oluyor

İngiltere'de 4 erkekten 1'ini etkiliyor

İngiliz basınında da yankılanan araştırma için Daily Mail gazetesi, "Türkiye'deki araştırma, İngiltere'de dört erkekten birini etkilendiği sanılan erken boşalma sorunu ile bir tıbbi şikâyet arasında bir bağ kuran ilk araştırmadır" dedi.İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanları, hipertiroit hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların erken boşalma sorunun çözümünde yardımcı olabileceğini gösteren bir araştırma gerçekleştirdi.Buna göre, araştırmaya hipertiroit rahatsızlığı tanımı konulan 49 gönüllü erkek katıldı. Tedavi öncesi gönüllülerden cinsel birleşim sırasında klimaksa ulaşması ne kadar sürdüdüğünü saatle ölçmeleri istendi. Erkeklerden dörtte üçünde, bir dakika zar zor aşan, erken boşalmalar oldu.Bunun ardından gönüller, hormonların düzeyinin normal düzeyine çıkarılması amacıyla ilaç tedavisine başladı. Sekiz hafta sonra erkeklerden yarısından fazlasının cinsel birleşmedeki performansında büyük bir iyileşme meydana geldiği, boşalma sürecin birkaç dakika uzadığı belirlendi.Araştırma sonuçlarının, uzmanlaşmış tıp dergisi "Journal of Urology"de yayınlanması üzerine İngiliz basınına da yansıdı.The Daily Mail gazetesi, "Erken boşaltmayı durduran tiroit hormonu" başlığı ile yayınladığı haberde "Tiroit tedavisi, yatak odasında birçok erkeğe (ve kadına) yardımcı olabilir" diye yazdı.Araştırmayı yürüten bilim insanları, çok aktif bir tiroiti (hipertiroit) olan erkeklerin yatak odasında daha çok sorun yaşabileceği belirtildiği haberde "Türkiye'deki araştırma, İngiltere'de dört erkekten birini etkilendiği sanılan erken boşalma sorunu ile bir tıbbi şikâyet arasında bir bağ kuran ilk araştırmadır" denildi.Şimdiye kadar çoğu uzmanların erken boşalma sorununun psikolojik problemlere bağladığına dikkat çekilen haberde sorunun bazen çok yıkıcı bir etkisi olabileceğini ve seks yaşamı ve ilişkileri mahvedebileceği kaydedildi.The Daily Mail, tiroitin fazla aktif olması halinde soluk alma, yorgunluk, kalp ve kemik sorunlarının ortaya çıkabileceğine işaret ederken hipertiroit rahatsızlığının, daha çok kadınları etkilememekle birlikte erkeklerde de rastlanabileceğine dikkat çekti.