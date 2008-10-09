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Sağlık

Erken boşalma geni bulundu

Erkeklerde bir genin serotonin hormonunu bloke ettiği ve bunun da erken boşalmaya yol açtığı ortaya çıktı.

09 Ekim 2008 03:00

Erkeklerde bir genin serotonin hormonunu bloke ettiği ve bunun da erken boşalmaya yol açtığı ortaya çıktı.

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Hollanda’da Utrecht Üniversitesi’nin araştırmasına göre erkeklerin erken boşalmasından bir gen sorumlu. Bu gene sahip erkeklerin, olmayanlardan iki kat hızlı boşaldığı belirtiliyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, “Journal of Sexual Medicine” dergisinde yayımlanan araştırmada, 200 erkeğin cinsel hayatları incelendi. 89’u erken boşalan erkeklerin bir ay boyunca girdikleri ilişkinin sürelerine bakıldı. Erken boşalan erkeklerde, beynin boşalmayı kontrol eden bölümünde serotonin hormonunun daha az etkin olduğu saptandı. Bu nedenle sinir sinyalleri doğru iletilemiyor ve erken boşalma meydana geliyor. Araştırmayı yürüten Marcel Waldinger, “Bu sonuç, erkeklerde sıklıkla görülen bu sorunun psikolojiye bağlı olduğu iddialarıyla çelişmektedir” dedi. Uzmanlar, genlere bağlı rahatsızlığın bir süre sonra iyileştirilebileceğini kaydetti.

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