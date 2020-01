Erkeklerin cinsel hayatlarındaki önemli sorunlarından biri olan erken boşalma, kontrol edilebilen bir refleks olmakla birlikte tedavisinin de mümkün olabildiği belirtildi. CİSED Genel Sekreteri Psikolojik Danışman Fatma Ayrık, erken boşalan erkeklerin, ortak özelliklerini sıraladı.

İşte erken boşalan erkeklerin ortak özellikleri:

-Hızlı yemek yerler,

-Hızlı araba kullanırlar,

-Hızlı konuşurlar,

-Her konuda aceleci ve sabırsız davranırlar,

-Çabuk sinirlenirler, stresli ve gergindirler,

-Kontrolsüz davranışları vardır,

-Ya çok çabuk güvenirler ya da güven duymada zorlanırlar,

-Kaygılı ruh halleri vardır,

-Çocukluklarında babalarıyla sorunları vardır,

-Çocukluklarında yataklarını ıslatmışlardır,

-Genellikle eğitim düzeyleri yüksektir,

-A tipi kişilik yapısına sahiptirler.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Dr. Ayrık, "Rekabetçi, sosyal alanda ve mesleğinde hırslı, sabırsız, aynı anda birkaç iş yapmayı seven, insanlara ve olaylara çabuk sinirlenen, onaylanmayı bekleyen, sorunlu bir dinlenme tarzı olan, daima telaşlı, vb. özellikleri vardır.

Eğer erkek bu özelliklerini kontrol edemezse yatakta boşalmasını kontrol etmesi de çok zordur. Çünkü erken boşalma erkeğin hayata karşı bir duruşu, varoluş şekli de olabilir'' dedi.

Erkekler neden erken boşalır?

Erken boşalmanın erkeklerin en sık yaşadığı cinsel sorunlardan biri olduğunu söyleyen CİSED Genel Başkanı Dr. A. Cem Keçe; ''Erken boşalma, erkeğin boşalma refleksi üzerinde istemli kontrolünün olmaması durumudur. Erkekler bize en çok erken boşalma şikayeti ile başvurmaktadırlar.

Erken boşalma genellikle halk arasında partnerini tatmin edemeden boşalma, penis vajinaya girmeden, değer değmez ya da penis vajinaya girdikten birkaç dakika sonra boşalma olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlar kısmen doğru olmakla birlikte aslında erken boşalma yerine denetimsiz boşalma ifadesini kullanmak daha uygun olacaktır. Yani önemli olan erkeğin ne kadar sürede boşaldığı değil, boşalma refleksi üzerinde istemli kontrolü olup olmadığıdır.'' dedi.

Erken boşalmanın çok eski devirlerden beri var olduğunu söyleyen Dr. Keçe; ''Erken boşalma bize göre kazanılmış bir reflekstir. Çok eski devirlerde ilkel çağlarda yaşayan insanlar doğada yaşamlarını sürdürmek ve canlarını korumak zorundaydılar.

Seks yaparken de bir yandan da her an vahşi bir hayvanın saldırabileceği korkusunu yaşamaktaydılar. Bu nedenle de erkek bir an önce işlerini bitirmeyi yani boşalmayı amaçlıyordu. Seksten keyif almak için huzurlu bir ortam gereklidir.

Eğer huzur yoksa ve tehlike varsa vücutta adrenalin salgılanır ve kişi bir an önce bulunduğu ortamdan kaçmak ister. Yani erken boşalma da insanın kendini korumak için geliştirdiği bir savunmadan oluşmuş ve nesilden nesile aktarılmış bir davranış örüntüsüdür. Yani erken boşalma ilkel bir savunmadır.'' dedi.