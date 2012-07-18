Erkeker aşk acısını paylaşmıyor

Her iki erkekten biri aşk acısını ya da ilişki sorunlarını paylaşmıyor. Almanya'nın bilinen tanışma sitelerinden biri olan “ElitePartner.de”nin yaptırdığı bir araştırma, erkeklerin yalnızca yüzde 40'ının yakın olduğu hemcinsiyle dertleştiğini gösteriyor.

Kız arkadaşlarından birisine ilişkisinde yaşadığı sorunları anlatan erkeklerin oranı ise yüzde 16'da kalıyor. Özellikle 50 yaşın üzerindeki erkekler ilişkilerindeki stres ve sıkıntılardan söz etmekten hiç hoşlanmıyor. Bekâr erkekler için ise kalp acısını anlatmak daha kolay. Kara sevdaya tutulup annesinin kapısını çalanlar da var. Her on erkekten biri ilişkisinde sorunlar olduğunda annesinde derman arıyor.

Klişeler doğru!

ElitePartner psikologlarından Lisa Fischbach, “Çoğu erkeğin aşk hususunda konuşmayı sevmediği klişesi hâlâ geçerli!” diyor. Fischbach bunun aile eğitiminden kaynaklandığı görüşünde. Psikolog Lisa Fischbach, oğlan çocuklarının duygular, aşk acısı veya sevgi üzerine konuşması konusunda hâlâ yeterince teşvik edilmediğini söylüyor. Bu yüzden erkekler özgüvenle hislerini ifade etmeyi daha az öğreniyorlar. Fakat günümüzde modernleşen aile içi eğitim etkisini gösteriyor. Genç kuşaklar, 50 yaş üzeri erkeklere kıyasla ilişkilerindeki sorunlardan çok daha fazla bahsediyor.