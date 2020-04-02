"Erkekten hemşire mi olur?" denerek otobüsten atılmıştı; İETT sağlık çalışanından özür diledi

İETT Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Müfit Yetkin, Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz seyahat hakkını kullanırken otobüs şoförü tarafından "Erkekten hemşire mi olur?" denilerek atılan Tolgahan Karadaş'tan özür diledi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş 30 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından hastaneden çıkarak Alibeyköy'e gitmiş, burada ev ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra özel halk otobüsüne binmişti. sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz seyahat hakkını kullanmak isteyen Tolgahan Karadaş, otobüs şoförüne hemşire kimlik kartını göstermiş ancak otobüs şoförünün 'Erkekten hemşire mi olur?' tepkisiyle karşılaşarak ardından sonraki durakta otobüsten indirilmişti.

Yaşanan bu durumun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüsü şoförü hakkında soruşturma başlattı. İETT Genel Müdürlüğü'ne davet edilen hemşire Tolgahan Karadaş'tan özel halk otobüsü şoförü adına özür dilendi.