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Sağlık

Erkekte meme büyümesine son

Estetik meraklısı olarak bilinen kadınlardan çok erkekler de görünüşlerine önem vererek bıçak altına yatıyor.

12 Ekim 2009 03:00

Estetik meraklısı olarak bilinen kadınlardan çok erkekler de görünüşlerine önem vererek bıçak altına yatıyor.

Türkiye’nin az sayıdaki kadın plastik cerrahlarından biri olan Dr. Meltem Çilingir ‘’Çeşitli nedenlerle göğüslerinde büyüme olan erkekler plastik cerrahi sayesinde bu sorundan kısa sürede kurtuluyor. Birçok erkek göğüsleri nedeniyle denize bile giremiyor. Oysaki 1.5- 5 saat arasında değişen bir operasyon, erkekleri bu dertten kurtarabiliyor.’’

Dr. Meltem Çilingir: ’’Erkeklerde görülen meme büyümesi olan Jinekomasti özellikle ergenlik dönemindeki erkeklerde sıklıkla görülür. Büyük bir kısmı gerileme gösterirken yüzde 10 kadarında kalıcı olur. Ergenlikte görülen genellikle iki taraflıdır, müdahale etmeden önce bir iki yıl beklenmelidir. Yaşlılık, şişmanlık, steroid kullanımı, mariyuana bağımlılığı, kronik karaciğer hastalıkları, hormon salınımı yapan tümörler, bazı genetik hastalıklar ve kastrasyon erkekte meme büyümesine neden olan diğer faktörlerden bazılarıdır. Şişmanlığa bağlı jinekomastide kilo kaybı, sorunu genellikle çözmez.’’

Jinekomastinin hastada yarattığı en önemli problemin ‘’utanç’’ duygusu olduğunu söyleyen Dr. Meltem Çilingir şöyle devam ediyor: ‘’Karşı cinse ait olduğu benimsenmiş bir sekonder seks organına sahip olmak erkekte utanç yaratır. Bu da kişinin giyiminden sosyal ortamlara katılımına ve özel yaşamına kadar birçok alanda onu etkiler. Jinekomastinin tek tedavisi cerrahidir. Eğer memedeki büyümede yağ doku fazlalığı ön planda ise sadece liposuction yeterlidir. Ancak meme dokusunda artış ön planda ise meme başı çevresinden yapılan yarım daire şeklindeki kesiden girilerek meme dokusu çıkarılır.’’

Hastaların operasyon sonrasında aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilecekleri belirten Dr. Meltem Çilingir; en fazla 2-3 gün içerisinde de normal hayatlarına dönebileceklerini vurguluyor.

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