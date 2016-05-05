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Yaşam

'Erkeklik gururu' kanser ediyor

Erkekler vücutlarında beliren şişkinlik, yumru ve lekeleri sırf ‘büyütmüş olmamak’ adına kimseye söylemiyor

05 Mayıs 2016 14:37

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, erkekler vücutlarında beliren şişkinlik, yumru ve lekeleri sırf ‘büyütmüş olmamak’ adına kimseye söylemediği bu durumun da uzmanlarca kanserin erken teşhisinde büyük risk oluşturduğu belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Britanya’nın Macmillan Kanser Destek kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre, ankete katılan 1000 erkeğin yaklaşık 33’ü ‘vücutlarındaki yumru, acı ve şişkinlikleri dert etmekten gece uyku uyuyamadıklarını’ belirtse de yüzde 43’ü bu durumu ‘büyütmemek’ adına doktora gitmediğini kabul etti. Uzmanlar bu durumun başta kanserin erken teşhisi olmak üzere birçok konuda büyük risk oluşturduğunu belirtiyor.

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