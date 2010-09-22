Erkekliğin kitabı yeniden yazılıyor

T24- Haftalık olarak yayımlanan Amerikan haber dergisi Newsweek son sayısında “Erkekliğin Kurtuluşu” adlı makalede, “Yeni Maço” kavramını ortaya atıyor.





İstatistiklere göre 1945’ten bu yana erkek iş gücünün kadınlara oranı yüzde 70’ten 50’ye düştü. Üniversite mezunu kadınlar bu alanda erkeklerin hâkimiyetini sallıyor. Küresel krizin erkeklerin en yoğun olduğu sektörler inşaat ve üretimi vurması her şeye tuz biber ekti. Ancak umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Çünkü erkeklerin kurtuluşu kendini yeniden keşfetmekten geçiyor. Newsweek’e göre kadınlık rolü 50’lilerden beri birçok değişim geçirdi, diğer yandan erkek rolü aynı kaldı. “Yeni Maço” kavramının örneklerini ise erkeklere doğum izni ve “kadınsı” olarak görülen işlerde çalışan erkekler oluşturuyor.



Doğum iznine ayrılan baba

İlk adımı atan, 1995’te erkeklere doğum izni verilmesini öngören bir yasayı kabul eden İsveç oldu. Artık dört aylık doğum iznine ayrılan İsveçli babaların oranı yüzde 80’i buluyor. Onu, Almanya, Japonya, İngiltere ve Avustralya izledi. Şimdi ise ABD dahil bu yasayı tartışan bir dizi ülke var.



İş yaşamında da erkekler için durum iç açıcı değil. 2018’e kadar gelişmesi beklenen 12 meslek kolundan yalnızca ikisinde (inşaat işçisi ve muhasebeci) erkekler yoğunlukta. Krizde işini kaybeden erkeklerin sayısı kadınları geçti ve erkekler çok yavaş da olsa öğretmenlik, hemşirelik ya da benzeri sosyal hizmet pozisyonlarına kaymaya başladı. ABD’de erkek hemşireler 25 yıl önceden 2 kat fazla.





Pittsburgh Üniversitesi son 5 yılda hemşirelik öğrencisi erkeklerin yüzde 35 arttığını açıkladı. Erkek ilkokul öğretmenleri de patlama yaptı. Tüm bunlar Yeni Maço’nun yolunun kadınsı işler ve kirli bebek bezlerinden geçtiğini gösteriyor ancak erkeklerin değişen dünyada ayakta kalabilmesi için artık evde ve ofiste paylarına düşeni yapması gerekiyor.



