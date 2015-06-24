Erkeklerin yüzde 42'si tıraş olmak zor geldiği için, yüzde 60'ı kendini olgun hissetmek için sakal bırakıyor

Kişisel bakım markası Braun tarafından Avrupa'da 6 bin 500 erkek üzerinde gerçekleştirilen araştırmada sakal ve bıyık tercihleri belirlendi; İstanbul erkeklerinin yüzde 63'ü sakal ve bıyıktan vazgeçmezken favorileri tür tam sakal. Araştırmaya göre, İstanbul'da Taksim / Beyoğlu, sakal ve bıyık açısından en popüler bölge olurken, sakal sahibi olan kişilerin yarıdan fazlasının bu sayede karşı cinsten daha fazla ilgi gördüklerine inandığı ortaya çıktı. Araştırma İstanbullu erkeklerin yüzde 63'ünün belli bir sakal stiline sahip olduğunu gösterdi.

Aralarında Jake Gyllenhaal ve Ryan Gosling'in de bulunduğı Hollywood aktörleri tarafından yakın zamanda popüler hale getirilen tam sakal, sakallı Türkler arasında da yüzde 45 ile açık ara en çok tercih edilen stil. Iron Man filminde Robert Downey Junior tarafından oynanan Tony Stark karakteri tarafından ünlendirilen "Balbo" ise araştırmaya göre en yaygın ikinci stil. Listesinin üçüncü sırasında Breaking Bad dizisinde Walter White tarafından bırakılan "bıyık ve keçi sakal" yer alıyor.

Diğer stiller arasında, bir zamanlar popüler olan "keçi sakal" ve uyarlanmış hali "uzatılmış keçi sakala" diğer bölgelere kıyasla Levent / Şişli'de daha yaygın olarak rastlanıyor ve Hugh Jackman'ın canlandırdığı Wolverine karakterinin popülaritesini artırdığı kötü şöhretli "Favori sakalının" tüm İstanbul'da % 1'in altındaki yaygınlığı ile en az tercih edilen stil olduğu görülüyor.

Levent/Şişli, İstanbul'da en çok temiz tıraşa rastlanan semt olurken, erkeklerin yüzde 61'inde buna rağmen sakal veya bıyık olduğu görülüyor. Taksim/Beyoğlu ise temiz tıraşın en az görüldüğü bölge olarak göze çarpıyor. Türk erkeklerinin sakallarını "mükemmel" hale getirmek için ortalama olarak 44 güne ihtiyaç duydukları ortaya çıktı.

Araştırmaya göre tek olumsuz taraf sakalın ilişkilerde yol açabildiği tuhaf sorun. Erkeklerin yüzde 40'dan fazlasının eşi, yüz kıllarını istemezken, 10 eşten biri sakaldan nefret ettiğini belirtiyor; hatta "ya sakal gider, ya da ben" tarzındaki ültimatomlar ile sakala savaş açıyor.

Sakal sahibi olan kişilerin yarıdan fazlasının bu sayede karşı cinsten daha fazla ilgi gördüklerine inandığı ortaya çıktı. Araştırma aynı zamanda erkeklerin yüzde 56'sının sakal bırakmanın arkadaşlarından çok sayıda övgü almalarını sağladığını ve yüzde 9'unun da sakal sayesinde iş yerlerinde daha başarılı olduklarını iddia edecek kadar ileri gittiklerini ortaya koydu.

Sakal bırakmanın diğer olumlu sonuçları kendini olgun (yüzde 60) ve kendinden emin (yüzde 42) hissetmeyi içeriyor. Yaklaşık üçte bir katılımcı kendilerini daha seksi, yaklaşık beşte bir katılımcı ise kendilerini bir "alfa erkeği" gibi hissettiklerini belirtiyor.

Arkadaşlarını takiben sakal bırakan erkekler yüzde 6'lık bir dilimdeyken, tıraş olmaktan daha rahat olduğu için sakal veya bıyık bırakanlar yüzde 42'lik bir dilimi kapsıyor.

6 bin 500 erkek üzerinde Avrupa'da gerçekleştirilen araştırmada sakal ve bıyık tercihleri belirlendi; İstanbul erkeklerinin yüzde 63'ü sakal ve bıyıktan vazgeçmezken favorileri ise tam sakal. Sakal araştırmasından çok ilginç sonuçlar da çıktı. Taksim / Beyoğlu, İstanbul'da sakal ve bıyık açısından en popüler bölge olurken, sakal sahibi olan kişilerin yarıdan fazlasının bu sayede karşı cinsten daha fazla ilgi gördüklerine inandığı ortaya çıktı. Kadınların sakala bakışı ise...