Erkeklerin yarısı sigara içiyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karlıkaya, "Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Tütün Salgını raporuna göre,

Türkiye'de sigara içme oranı erkeklerde yüzde 50'nin üzerinde, kadınlarda ise yüzde 20 civarındadır" dedi.



Prof. Dr. Karlıkaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 22 milyona yakın tütün kullanıcısı ile dünya tütün tüketiminde 10. ülke konumunda olduğunu söyledi.



Sigara felaketinin boyutlarının bilincine henüz varılamadığını anlatan Prof. Dr. Karlıkaya, sigaraya başlamanın önlenmesi ve içmeyenlerin temiz hava soluma haklarının korunması yanında, sigara bağımlılığının tedavisi ve çözümü için tüm sağlık sisteminin bir güç birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye'de yaklaşık 22 milyon sigara içicisinin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Karlıkaya, şunları kaydetti:



"Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Tütün Salgını raporuna göre Türkiye'de sigara içme oranı erkeklerde yüzde 50'nin üzerinde, kadınlarda ise yüzde 20 civarındadır. 200 bin civarındaki hekim, diş hekimi, hemşire ve ebe gibi sağlık görevlisinin her ay 1 kişiye sigarayı bıraktırması ile yılda 2,5 milyona yakın insanın sigaradan kurtulabilmesi mümkündür. Bir sağlık görevlisinin ayda 1 hastaya sigara bıraktırması için de bütün ay boyunca toplamda sadece 1 saatini ayırması yetmektedir."



Sigarayı bırakma



Prof. Dr. Karlıkaya, sigarayı bırakmada sosyal, psikolojik destek ve ilaç tedavilerinin etkili olduğunu belirterek, "Ülkemizde etkili ve en kolay ulaşılabilen ilaçların başında nikotini yerine koyma ilaçları gelmektedir. Bu ilaçların esas olarak sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu, bırakan kişilerin tekrar başlamasındaki başlıca etken olan çabuk sinirlenme, dikkati toplayamama, baş ağrısı, huzursuzluk, aşırı sigara içme isteği gibi nikotin yoksunluk belirtilerini önleyerek bırakmaya yardımcı olmaktadır" dedi.



Bu ilaçlardan daha fazla etki beklemenin doğru olmayacağını ifade eden Prof. Dr. Karlıkaya, ilaçların sigarayı bıraktırma değil bırakmaya yardımcı olduğunu, etkinliğin yeterince olması için bu konuda uzmanlaşmış hekim ve polikliniklere başvurulması gerektiğini söyledi.



İlaç kullanımı



Bulgaristan kökenli bir bitkisel sigara bırakma ilacının Trakya bölgesinde halk arasında sıklıkla kullanıldığının gözlendiğine işaret eden Prof. Dr. Karlıkaya, "1960'lardan bu yana kullanılmakta olan 'cytisine' etken maddeli bu ilaç, 1960 ve 1970'lerde Almanya'da araştırılmış az bir davranışsal tedavi desteğiyle bile sigara bırakmada etkili olabileceği gösterilmiştir" dedi.



İlacın maddi yönden nikotini yerine koyma ilaçlarından daha ucuz olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karlıkaya, şunları kaydetti:



"Bu ilacın yararlı yönleri yanında bilimsel çalışmalar bakımından eksiklikleri de var. Ancak 20 ülkede sigara bırakma tedavisinde onaylanmış bitkisel bir ilaçtır. Etkili ve ucuz bir ilaç olarak milyonlarca insanın hayatını kurtarma potansiyeli var. Bundan başka tedavi masrafı 300-500 TL'yi bulan diğer ilaç tedavileri de ülkemizde bulunmaktadır. Ancak tedaviye ulaşmada toplumsal adaletsizlik olmaması için devlet olarak etkili önlemler ve uygulamalar geliştirilmesi gerekmektedir."



(AA)

