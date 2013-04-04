'Erkeklerin soyu tükeniyor'

Avustralyalı bilim insanı Jenny Graves'in iddiasına göre erkek nesli 5 milyon yıl içinde tükenecek. Graves'e göre, erkeklerin cinsiyet kromozomlarında bulunan Y kromozomunun kırılgan durumu, erkeklerin soyunun tükenmeye başladığı anlamına geliyor.

Erkeklerin belirli bir yaşam süresinin kaldığını söyleyen Graves, bu tükenmenin çoktan başlamış olabileceğini ifade etti.

Kadın ve erkeklerde bulunan cinsiyet kromozom genleri üzerinde çalışan Graves, sağlıklı bir kadının iki X kromozomu taşımasından dolayı iki bin civarında gen taşıdığını buna karşıt Y kromozomlu erkeklerin kadınlarla aynı genleri taşımasına rağmen zaman içerisinde genlerinin yok olmaya başladığı iddia etti.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Graves erkek genlerinin iki tane X kromozomu taşıyan kadın genine karşı yenik düştüğünü, Y kromozomunun eksiklikleri gideremediği ve böylelikle yok olmaya başladığını söyledi. Erkek cinsiyet kromozomunda meydana gelen bu azalmanın gittikçe artacağını söyleyen Graves, Y kromozomunun tamamen yok olmasının ise 5 milyon yılı bulacağını ifade etti.

Canberra Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan araştırmacı, “cinsiyet savaşını” kadınların kazanacağını söyledi.