Erkeklerin sakladığı 3 sır!

Erkeklerin çok fazla sırrı yoktur. Olduğunda da gizlemeyi beceremezler çoğu zaman... Dilinin altında bir şeyler sakladığını hissediyorsanız hazırlıklı olun ki bombayı patlattığında ilişkiniz zarar görmesin...



1. Herpes'i varmış ve bu nedenle sizden uzak duruyormuş!



Meğer aylardır çıkmanıza rağmen hâlâ "o aşama"ya gelemeyişinizin sebebi onun soğuk, aseksüel biri olması değil; genital herpes sahibi olmasıymış! Durun, hemen aşırı tepki vermeyin. Uzmanlara göre, insanlar genital herpes taşıdıklarını öğrendiklerinde cinsel yaşamlarının bittiği endişesine kapılıp depresif bir ruh haline girer, derinden sarsılır. Durumu sevgililerine, eşlerine söylemek hiç de kolay olmayabilir. Çünkü doğal olarak terk edilmekten korkarlar. Ayrıca başlarına gelen durumdan dolayı utanç duyarlar. Bu konudaki kapsamlı sitelerden birisi olan www.genitalherpes.gen.tr'de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, herpes sahibi olanların yüzde 82'si depresyon yaşıyor, yüzde 75'i ise partnerleri tarafından reddedilme korkusu taşıyor.



Size bunu işin ta başında söylemediği için kızgın olabilirsiniz, ancak unutmayın ki herhangi bir cinsel yakınlaşma olmadan bu gerçeği ifşa etmesinin nedeni yine de sizi korumak. Tüm cinsel yaşantısının detaylarını ortaya dökmesini istemek yerine tanının ne zaman konduğunu ve tüm testleri yaptırıp yaptırmadığını, ayrıca baskılama tedavisi olup olmadığını sorun. Genital herpes'in kesin tedavisi yok. Ancak, ilaç tedavisi ile semptomlar kontrol altında tutulabiliyor ve kondom kullanımıyla enfeksiyonun eşlere bulaşma riski azaltılabiliyor.

Onun herpes sahibi olması ilişkiyi sonlandırmanız anlamına gelmeyebilir, ancak daha ileri gitmeden önce bu ilişkinin ciddi olup olmadığına emin olun.



2. Kendini bulmak için işten ayrılmak istiyormuş



Öncelikle hangi alanlarda iş bakmak istediğini sorun. Ayrıca verdiği bu molanın ne kadar süreceğini tahmin ettiğini öğrenin. Eğer ne yapmak istediğini bilmiyor ya da herhangi planı yoksa endişelenmeye başlayabilirsiniz.



Hayallerini gerçekleştirmek istemesi, kendini daha iyi hissedebileceği bir işte çalışmayı arzulaması bütün gün bilgisayar karşısında oturup, oyun oynaması anlamına gelmiyor! Bir yandan 'kendini bulmaya' çalışırken diğer taraftan da olaya ağırlığını koymalı. Örneğin geçici bir işte yarı zamanlı çalışabilir. Bir tarafın işten ayrılması gelirin otomatikman düşmesi anlamına gelecek. Bu nedenle acilen bir gelir-gider planı yapın ve eğer üstesinden gelemeyecekseniz bir süre daha işe devam etmesi konusunda ısrarcı olun.



3. Fikrini değiştirmiş, çocuk istemiyormuş



İşte bu taviz verebileceğiniz, üzerende pazarlık edebileceğiniz bir konu değil. Tatilinizi nerede geçireceğinizle ya da nerede yaşayacağınızla ilgili fikrini değiştirmeye çalışabilirsiniz. Bunlar, çocuk sahibi olma kararının yanında yaşamın küçük detayları olabilir ancak. Çünkü çocuk tüm hayat boyunca süren tek ve en önemli sorumluluktur.



Eğer çocuk sahibi olmak sizin için 'olmazsa olmaz' ise onun bir gün fikrini değiştireceğini ümit ederek ilişkinizi sürdürmeniz büyük bir düş kırıklığıyla sonuçlanabilir. Olaya bir de şu yönden bakın; çocuk konusunda fikrini değiştirmesinin nedeni, sizinle bir gelecek inşa etmekte duyduğu şüphelerden kaynaklanıyor da olabilir. Anne olmak istiyorsanız kuşkusuz bu konuda daha uyumlu bir ilişkiye, beraber ebeveynlik yapabileceğinize inandığınız birine ihtiyacınız var...



(Formsante)

