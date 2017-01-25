Erkeklerin penisinde bulunan kemik neden yok oldu?

İnsanın evrimini ele alan pek çok araştırma, bundan milyonlarca yıl öncesinde erkeklerin bir penik kemiğiyle doğduğunu ortaya koyuyor.

University Collage London (UCL) tarafından yapılan araştırma bu kemiğin neden ortadan kaybolduğunu ortaya koydu. Buna göre, penis kemiği ya da baculum adı verilen kemik evrimleşme sürecinde memelilerde ilk kez 145 ila 95 milyon yıl önce ortaya çıktı.

Araştırma ekibinin lideri Matilda Brindle, insanların bu kemiği kaybetmesinin nedeninin, buna ihtiyaç duyacak kadar uzun süre seks yapmaması olduğunu ifade etti. Yani erkeklerin tek eşli yaşama yönelmesiyle birlikte bu kemik de işlevsiz kalarak zamanla yok oldu.

Independent gazetesinde yer alan habere göre, Baculum boyu, primatların çiftleşme mevsimi süresinin uzunluğu ile ilişkiliydi. Çiftleşme mevsiminin süresi ne kadar uzun olursa, baculum boyu da o kadar uzun oluyordu. Genlerini geleceğe taşımak açısından ise çiftleşme mevsimi gerekliydi.

Brindle, 3 dakika ya da daha uzun süre çiftleşen primatların daha uzun penis kemiği bulunduğunu, buna karşılık olarak 3 dakikadan kısa süre çiftleşen memelilerde kemik boyunun kısa kaldığını ifade ediyor.

İnsanoğlu tek eşli yaşama yöneldiğinde, tıpkı dinazorlar gibi baculum da yok olup gitti. Çünkü genlerin bir sonraki nesle taşınması için artık şartlar değişmişti.