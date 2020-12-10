Araştırma: Erkeklerin Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılma oranı iki kat fazla

47 ülkeden toplanan verilere göre yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan erkeklerin, yoğun bakıma kaldırılma oranının kadınlara göre iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Ocak-Haziran dönemine dair dünya çapında 3 milyondan fazla Covid-19 hastasıyla ilgili yapılan analizlerde yoğun bakıma kaldırılma oranlarının enfekte olmuş erkek hastalarda kadınlara kıyasla yaklaşık iki kat fazla olduğunu gösterdi.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, 46 ülkenin (Avustralya, Belçika, Çin, Danimarka, Fransa, Almanya, İran, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Güney Kore, İspanya, İsviçre, İrlanda, Şili, İsveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Estonya, Filipinler, Yeni Zelanda, Slovenya, İngiltere, İskoçya, Pakistan, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Tayland, Lüksemburg, Endonezya, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Kuzey İrlanda, Gana, Somali, Sierra Leone, Haiti, Jamaika, Nijerya, Bangladeş) yanı sıra ABD'nin 44 eyaletine ait 92 rapordan veriler analiz edildi.

Derlenen bilgilere göre kadın hasta sayısının 1,57 milyon, erkek hasta sayısınınsa 1,53 milyon olduğu belirtildi. Ancak hastanelerde yoğun bakım servislerine kaldırılan 12 bin hastanın 8 binini erkekler, 4 binini de kadınlar oluşturdu.

Araştırmaya dahil edilen 200 bini aşkın Covid-19 kaynaklı can kaybının 120 bini erkeklerde, 91 bini de kadınlarda yaşandı.

Dünya genelinde hastanelerde çalışan sağlık görevlileri ve yetkililer salgının ilk aylarında pandeminin erkekleri daha çok etkilediğini gözlemlemişti.