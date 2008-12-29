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Sağlık

Erkeklerin kalbi yalnızlığa tahammül edemiyor

Sosyal erkeklerin kalp sorunu yaşama riski, asosyal olanlara göre daha düşük.

29 Aralık 2008 02:00

Yalnız yaşayan erkeklerde damar tıkanıklığı yapan bir molekülün seviyesinin arttığı tespit edildi. Sosyal erkeklerin kalp sorunu yaşama riski, asosyal olanlara göre daha düşük çıktı.

3 bin 267 kadın ve erkek üzerinde yapılan araştırmayı yorumlayan uzmanlar, sosyal açıdan izole kişilerin daha hareketsiz olduklarını ve daha fazla sigara içtiklerini söyleyerek kalp riskinin bu iki faktör nedeniyle yükseldiğini belirtti. ABD Kalp Derneği toplantısında sunulan Framingham Kalp Araştırması'nda, arkadaşları ve ailesiyle yakın bağ kurmayan erkeklerde, iltihaplanmaya sebep olan interleukin-6 adlı molekül seviyesinin daha yüksek olduğu görüldü.

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