Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Times gazetesinin dünkü haberinde İngiltere'de erkeklerin aylık harcaması içinde ayakkabıyıya ayırdığı para kadınlarınkinden fazla olmasıyla iligli yorumda bulunarak "Acaba, erkeğin gizli veya açık bir sevgiliye aldığı ayakkabı da onun bütçesinde mi görünüyor? Buyurun pazar kahvaltısı yaparken tartışın bu konuyu... Haa söylemeyi unuttum. Erkeklerin giysi ve güzellik ürünlerine harcadığı para da kadınınkini geçmiş..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Hadi gelin başkanın sarayına işeyen köpeğin videosunu seyredelim mi" başlığıyla yayımlanan (12 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Erkeklerin ayakkabı harcaması kadınlarınkinden fazla olur mu

Bence haftanın en şaşırtıcı haberi bu...

Times gazetesinin dünkü haberine göre İngiltere’de, erkeklerin aylık harcaması içinde ayakkabıya ayırdığı para 47 paund’muş.

Yani 250 lira civarında.

Buna karşılık kadınların aylık ayakkabı harcaması ise 35 paund...

O da 178 lira...

Bizim evdeki duruma bakarsak, bir erkeğin ayakkabıya kadından fazla para harcaması pek akla yatkın değil...

Aklıma şeytan düştü...

Acaba, erkeğin gizli veya açık bir sevgiliye aldığı ayakkabı da onun bütçesinde mi görünüyor?

Buyurun pazar kahvaltısı yaparken tartışın bu konuyu...

Haa söylemeyi unuttum. Erkeklerin giysi ve güzellik ürünlerine harcadığı para da kadınınkini geçmiş...