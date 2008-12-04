Erkeklerin de biyolojik saati var

Milliyet Cafe’de yayımlanan habere göre, Sydney IVF (Tüp Bebek) merkezinde yapılan bir araştırmada denek olarak kullanılan üç bin erkekten alınan DNA ve sperm örneklerinin, yaş ilerledikçe sperm veriminin azaldığını ortaya çıkardı.Yapılan araştırmada 35 yaşın üstündeki erkeklerin spermlerinde bulunan DNA bozulmasıyla gelişen verimlilik düşüşünün, daha genç olan erkeklere nazaran önemli ölçüde yüksek olduğunu gösterdi.Bu veriye dayanarak ileri sürülen iddiaya göre, erkeklerin 35 yaşından sonra çocuk sahibi olma ihtimallerini düşüren biyolojik bir saate sahip oldukları ifade ediliyor.