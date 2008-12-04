T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Erkeklerin de biyolojik saati var

Erkeklerin 35 yaşından sonra sperm verimliliğinin otomatik olarak düştüğü iddia edildi.

04 Aralık 2008 02:00

Avustralya’da yapılan bir araştırma, erkeklerin 35 yaşından sonra spermlerinin verimliliğini otomatik olarak düşüren bir biyolojik saate sahip olduklarını ileri sürüyor.
 
Akıllı erkeğin spermi de daha sağlıklı

Isıtmalı araba koltukları sperm üretimi düşmanı

Milliyet Cafe’de yayımlanan habere göre, Sydney IVF (Tüp Bebek) merkezinde yapılan bir araştırmada denek olarak kullanılan üç bin erkekten alınan DNA ve sperm örneklerinin, yaş ilerledikçe sperm veriminin azaldığını ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmada 35 yaşın üstündeki erkeklerin spermlerinde bulunan DNA bozulmasıyla gelişen verimlilik düşüşünün, daha genç olan erkeklere nazaran önemli ölçüde yüksek olduğunu gösterdi.

Bu veriye dayanarak ileri sürülen iddiaya göre, erkeklerin 35 yaşından sonra çocuk sahibi olma ihtimallerini düşüren biyolojik bir saate sahip oldukları ifade ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24