Erkeklerin damarları erken tıkanıyor

Sigara, stres, şeker hastalığı, obezite ve hipertansiyon özellikle erkeklerde erken yaşta damarların tıkanmasına yol açtığı için kalp krizi riskini artırıyor.



Gelişmiş ülke vatandaşlarına göre Türk insanının 10-15 yıl daha az yaşadığını ifade eden Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Gök, yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de ortalama yaşam süresinin 65-70, gelişmiş ülkelerde ise 83-85 yıl olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Hasan Gök, gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de kalp damar hastalığının 15 yıl daha erken ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

“Kalp damar hastalıkları batı toplumunda 50 ile 60, Türkiye’de ise 30 ile 40 yaşları arasında görülüyor. Türkiye’de yaşayanlar emekli olur olmaz kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele ediyor. Kalp hastalıkları ve damar tıkanıklıkları akşamdan sabaha gelişen bir durum değil. Temeli çocukluk yıllarında atılıyor. Bunu yaşam tarzı belirliyor. Özellikle gençlik yıllarında aşırı tüketilen fast food yiyecekler, kalp ve damar rahatsızlıkları için büyük risk oluşturuyor.”



Damarları tıkayan etkenler



Gök, şeker hastalığının da kalp ve damarları olumsuz etkilediğini belirterek, Türkiye’de şeker hastalığının görülme riskinin yüzde 7 civarında olduğunu, birçok kişinin şeker hastası olduğunu bile bilmediğini söyledi.



Bir de gizli diyabetin olduğunu dile getiren Gök, “Bunun da oranı yüzde 5-6. Yani Türkiye’de her yüz kişiden 12-13’ünde şeker hastalığı görülüyor. Bu kişiler risk altında. Bununla birlikte kalp ve damar hastalıklarını tetikleyen en büyük etken obezite. Kadınlarda yüzde 40, erkeklerde yüzde 32 civarında obezite var” dedi.

Sigaranın da damarları tıkayan önemli bir etken olduğunu vurgulayan Gök, şöyle devam etti:

“Türkiye’de yaşayan 18-20 yaşın üzerindekilerin yüzde 60’ı sigara içiyor. ABD’de doktorlarda sigara içme oranı yüzde 1’in altında iken, bizde bu oran yüzde 35 civarında. Aşırı tuz tüketimine bağlı ortaya çıkan hipertansiyon da damarları zorluyor. Sigara, stres, şeker hastalığı, obezite ve hipertansiyon özellikle erkeklerde erken yaşta damarların tıkanmasına yol açtığı için kalp krizi riskini artırıyor. 35 yaşındaki bir kişinin aşırı sigara tüketimi ve stres yüzünden damarlarının tıkanması çok üzücü.”



Erkekler kadınlardan 8 kat fazla yakalanıyor



Kadınların menopoza kadar bu konuda ciddi bir sorun yaşamadığını belirten Gök, “50 yaşın altında erkeklerde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma oranı kadınlara göre 8 kat fazla. Bunda erkeklerin stresli iş ortamında bulunmaları da büyük etken. Olaylara, yaşananlara biraz daha esnek ve hoşgörülü yaklaşmak gerekiyor. Stresi ortadan kaldırmak aslında çok da zor değil” dedi.



Bu konuda yöneticilerin biraz daha duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayan Gök, “Belediyelere de görevler düşüyor. Yürüyüş ve egzersiz için yerlerin yapılması gerekiyor. Yaşam tarzındaki bazı değişikliklerle kalp ve damar hastalığı riski azaltılabilir” diye konuştu. (AA)

