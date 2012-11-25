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Yaşam

Erkeklerin çekici kadın algısı nedir?

Bilim insanları, 100 kadar katılımcıya bilgisayar ortamında bazı değişiklikler yapılan fotoğraflar gösterdi ve çekici bulduklarını ayırmalarını istedi

25 Kasım 2012 01:23

Fransa'daki Montpellier Evrim Bilimleri Enstitüsü'ndeki bilim insanları yaptığı araştırma, erkeklerin göz rengi ya da çenede gamze olup olmaması gibi bazı özellikleri paylaştıkları kadınları daha fazla tercih ettiklerini gösterdi.

Bilim insanları, 100 kadar katılımcıya bilgisayar ortamında bazı değişiklikler yapılan fotoğraflar gösterdi ve çekici bulduklarını ayırmalarını istedi. İncelemeden sonra erkeklerin çoğunun kendileriyle aynı saç ve göz rengine, aynı incelikte dudaklara sahip kadınları çekici buldukları, hatta çenesinde gamze olan erkeklerin, çenesinde gamze olan kadınları tercih ettikleri görüldü.

En az bir çocuğu olan 155 çiftin katıldığı araştırmada da benzer sonuçlar çıktı.

“PLOS One” dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Jeanne Bovet, sosyal ortamlarda karşılaşma ihtimalinin fazla olması nedeniyle kişilerin kendi çevrelerinden eş bulduklarının, dolayısıyla sosyal olarak da benzer kişilere yakınlık hissedildiğinin daha önce kanıtlandığını belirtti.

Bovet, kadınların da yüzleri kendilerine benzeyen erkekleri çekici bulabileceğini belirterek, daha önce yapılan araştırmaların erkeklerin fiziki özelliklere kadınlardan daha fazla önem verdiğini, kadınların ise daha çok, erkeklerin kişiliğine ve sosyal statüsüne dikkat ettiğini gösterdiğini ifade etti.

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