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BBC Türkçe

Erkeklerin açık artırmayla satılmasının ardından Ruanda Libya'da 'köleleştirilen' göçmenlere sığınma hakkı verdi

Libya'da erkeklerin tarlalarda çalışmaları için açık artırmayla satıldığını gösteren haberlerin ardından Ruanda, Libya'da insan tüccarlarının elinde bulunan 30 bin kişiye sığınma hakkı verdiğini açıkladı: Küçük bir ülkeyiz ama bu insanlara yer bulmaya çal

29 Nisan 2018 20:30

Ruanda, Libya'da "köleliğe zorlanan" yaklaşık 30 bin göçmene sığınma hakkı verdiğini açıkladı.

Ruanda'nın bu adımı, CNN'in geçen hafta Libya'da erkeklerin tarlalarda çalışmaları için açık artırmayla satıldığını gösteren videosunun ardından geldi.

Ruanda Dışişleri Bakanlığı, "Kendi tarihimizi göz önüne alınca insanların inek sürüsü gibi açık artırmayla satılması ve kötü muamele görmesi karşısında sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı:

"Dünyanın geri kalanı gibi Ruanda da Afrikalı erkek, kadın ve çocukların köleleştirildiği Libya'da yaşananlar trajedilerin görüntüleri karşısında dehşete düşmektedir."

Geçen hafta ortaya çıkan ve Sahra Altı Afrika ülkelerinden gençlerin 400 dolara satıldığı videonun ardından Afrika Birliği büyük tepki göstermişti.

Her yıl yüz binlerce Afrikalı Libya'dan geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Fakat bu kişiler sıklıkla insan kaçakçıları tarafından alıkonularak köleliğe zorlanıyor veya satılıyor. Bazen de ailelerinden fidye talep ediliyor.

Nisan ayında da Uluslararası Göç Örgütü, Libya'da köleliğe dair kanıtlar edindiklerini açıklamıştı.

Ruanda'da 1994 yılındaki soykırım sırasında 800 bin etnik Tutsi ve ılımlı Hutu 100 günde katledilmiş, diğer ülkeler bu olaya seyirci kalmıştı.

Ruanda Dışişleri Bakanı Louise Mushikiwabo, Ruanda'nın küçük bir ülke olduğunu ama bu insanlara yer bulmaya çalışacaklarını söyledi.

Hükümet yanlısı New Yimes gazetesine konuşan Mushikiwabo, Libya'daki bu insanların nasıl getirilip yerleştirilebileceği konusunda Afrika Birliği'yle görüşme içinde olduklarını açıkladı:

"Ruandalıların bu insanlara kapılarını açacaklarını biliyorum. Ruandalılar olarak kendini koruyacak imkanları bulunmayan muhtaç insanlara duyarlıyız."

Mushikiwabo, İsrail'de sığınma başvuruları reddedilen Afrikalıları da geri alabileceklerini, bununla ilgili İsrail'le görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

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