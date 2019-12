Erkeklerin 7 yalanı

Çıktığınız erkek doğru mu söylüyor yoksa yalancının biri mi? Dürüstlük ilişkilerde oldukça önemlidir ama hiçbir erkek kolayca romantik olamaz. İşte her erkeğin söylediği 7 yalan…



1. "En iyi arkadaşların taş gibi!"

Kadınlar sevgilisinin kız arkadaşlarını hiçbir zaman beğenmemesini ister. Bu nedenle kız arkadaşını nasıl bulduğunu sorduğunda duymak isteyeceği en son şey, "kız arkadaşın çok güzel, taş bebek gibidir". O yüzden erkekler bu soruya her zaman "korkunç, sen daha güzelsin" diye cevap verir.



2. "Üzgünüm"

Bir erkek özür diliyor ve üzgün olduğunu söylüyorsa aslında neden bunu yaptığına dair hiçbir fikri yoktur. Bir erkek kadınlardan defalarca özür dileyebilir ancak aslında yanlış yaptığını düşünür ve karşısındakinden özür beler. Erkek arkadaşınız gelecek sefere sizden özür dilediğinde 'neden' özür dilediğini ve üzgün olduğunu sorun.



3. "Ali'nin dertleşmeye ihtiyacı var"

Uzun zamandır tanıdığı birinin konuşmaya ihtiyacı olduğu için onunla buluşması gerektiğini söyleyen erkek yalancıdır. Erkekler kadınlar gibi değildir, bir sorun üzerinde uzun uzadıya konuşmazlar. Sadece bir şeyler içip maç izlerler. Nadiren de olsa sorunları üzerinde konuşan erkeklerin bu sohbeti 4 dakikadan fazla sürmez ve "Bunu kafana takma. Bir şeyler içip maç izleyelim" cümlesi ile noktalanır.



4. "Tünele giriyorum, seni duyamayabilirim."

Evet bunu sevgilinizi arayıp hoşuna gitmeyen şeyler söylediğinizde duyduğunuz cümledir. Her zaman da işe yarar. Bir erkek bunu söylerken arabada değil evinde olabilir. Bu sizinle sohbet etmekten sıkıldığı anlamına gelmez. Birkaç güzel espri, güzel söz duymak isterler elbette, sadece işler karışmaya başladığında başvurdukları bir yoldur.



5. "Kedini ya da köpeğini sevdim"

Erkek arkadaşınızı eve çağırdığınız ve daha önce bahsetmediğiniz kediniz ya da köpeğiniz sizi karşıladı.Sürekli ona kedinizden ve sıcak aile saadetinizden bahsettiniz. Erkek bu aşamadana "bana ne bunlardan" diye düşünürken siz, "onu sevip sevmediğini sorarsınız".. Ve cevap.. Yalan.. Sadece sizinle vakit geçirmek istiyor, evcil hayvanınızla değil.



6. "Seninle harika oluyor ancak ufak bir ara verebilir miyim?"

Yatakta en ateşli anda bir erkek bunu söyleyip yataktan kalkıp banyoya gidiyorsa ya da kendini tam anlamıyla veremiyorsa bir sorun vardır. Aslında bu erkeğin seksi bitirmek zorunda olduğunu gösterir. Lütfen gerçeği söylemesi için zorlamayın.



7. "Sadece şaka yapıyordum."

Çoğu erkek aile, arkadaşınız ya da sizin hakkınızda bazı şeyleri ufak ufak söyler, hoşunuza gitmediğini görünce 'sadece şaka yapıyordum' der. Örneğin erkek arkadaşınız eğer sizinle çıkmasaydı kız kardeşinizle çıkabileceği şakası yapıyorsa, sonrasında size sarılıp "şakaydı" diyorsa dikkat edin.